Les news du 1 Décembre 2025 Primitiae Dormientium - Edoma
|PRIMITIAE DORMIENTIUM (Black Metal, Pologne) a sorti fin novembre son deuxième album intitulé The Ash Chalice. Tracklist :
1. The Black Hunters
2. Ravensbrück
3. Tombs of Annihilation
4. Waves of Violence
5. The Ash Chalice
6. Maggot Miasma
7. Endless Affiliation
8. Zmierzch ludzkości
|EDOMA (Black/Death Metal, Russie) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album prévu pour le début de l'année prochaine. "Замёрзший" se découvre ici :
