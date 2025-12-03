Les news du 3 Décembre 2025
News
Les news du 3 Décembre 2025 Iron Slaught
»
|IRON SLAUGHT (Speed / Thrash, France) sortira son deuxième album intitulé Metallic Torments courant 2026. Le groupe n'a pour le moment pas révélé d'autres informations. Affaire à suivre donc...
