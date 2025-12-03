PAGANIZER (Death Metal, Suède) propose en écoute le morceau "Aftermath Bleeder" tiré de son nouvel opus As Mankind Rots à venir le 5 février via Xtreem Music. Tracklist :
01. As Mankind Rots
02. Devoured
03. Aftermath Bleeder
04. Only Maggots
05. Put On Your Gasmask
06. Hollow
07. A Testament to Madness
08. Afterworld
09. The Rotting End
10. One Way to the Grave
11. Vanans Makt
