Les news du 3 Décembre 2025

News
Les news du 3 Décembre 2025 Mayhem - Elsinore - Paganizer - Zeit - Nightmarer - No/Más - Solus Rex - Decline of the I - Shadowmass - Iron Slaught
»
(Lien direct)
MAYHEM (Black Metal, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Liturgy Of Death prévu pour le 6 février via Century Media Records. "Despair" est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
Le one-man band ELSINORE (Death/Speed, Italie) sort son premier EP The Vengeful Ghost / Tombstone Hex vendredi chez Caligari Records. Tracklist :

1. The Vengeful Ghost
2. Tombstone Hex

»
(Lien direct)
PAGANIZER (Death Metal, Suède) propose en écoute le morceau "Aftermath Bleeder" tiré de son nouvel opus As Mankind Rots à venir le 5 février via Xtreem Music. Tracklist :

01. As Mankind Rots
02. Devoured
03. Aftermath Bleeder
04. Only Maggots
05. Put On Your Gasmask
06. Hollow
07. A Testament to Madness
08. Afterworld
09. The Rotting End
10. One Way to the Grave
11. Vanans Makt

»
(Lien direct)
ZEIT (Black/Doom, Allemagne) a posté une vidéo pour sa reprise de "Marschieren" de Totenmond extraite de son nouvel EP R.U.M.S. paru en novembre en autoproduction.

»
(Lien direct)
NIGHTMARER (Avant-garde Technical Death Metal, USA/Allemagne) sortira son nouvel EP Hell Interface le 30 janvier sur Total Dissonance Worship et Wax Vessel. Tracklist :

1. Extinction Burst
2. Shame Spiral
3. Crawl of Time
4. Hell Interface

»
(Lien direct)
NO/MÁS (Grind/Death, USA) va éditer son premier EP Raíz del mal (2018) pour la première fois au format vinyle le 19 décembre chez Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :

1. Case Study
2. Victim Of Circumstance
3. Vanity
4. Bloodwork
5. Fuck You
6. Raíz Del Mal
7. La Muerte No Tiene Edad
8. Vulnerable
9. Dwell
10. VI

»
(Lien direct)
Le one-man band SOLUS REX (Death/Doom, Suède) sortira son nouvel EP Scenes from Yonder Life le 12 décembre via Obelisk Polaris Productions. Tracklist :

1. The Hollow Man
2. Isn’t This What You Wanted?
3. Waves of Tragedy
4. Revelation of the Unspeakable

»
(Lien direct)
DECLINE OF THE I (Post-Black Metal, Paris) a mis en ligne une vidéo live du morceau "Diev Vide".

»
(Lien direct)
SHADOWMASS (Blackened Heavy/Thrash, Grèce) sortira son nouvel album Wastelands le 19 janvier sur Floga Records. Tracklist :

Purge and the Savage Preacher
Visions of Desolation
Adrammelech's Laughter
Entropy I
Into Wastelands
ΆΡΡΗΤΟΝ
Fading
Entropy II
Thy Will Be Crushed

»
(Lien direct)
IRON SLAUGHT (Speed / Thrash, France) sortira son deuxième album intitulé Metallic Torments courant 2026. Le groupe n'a pour le moment pas révélé d'autres informations. Affaire à suivre donc...
3 Décembre 2025
3 Décembre 2025

