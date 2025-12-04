chargement...

Les news du 4 Décembre 2025

News
Les news du 4 Décembre 2025 Burning Death - Precious Blood - Harrowed - Moon Wisdom - Abschwörzunge - Azketem - Bloodride - Celestial Carnage - Shine
»
(Lien direct)
BURNING DEATH (Blackened Thrash Metal, USA) offre son premier long-format éponyme en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain via Caligari Records. Tracklist :

1. Genocidal Litany
2. Vengeance of the Inferno
3. Death is Salvation
4. Cold Bite of Steel
5. Severed
6. Lusting for Death
7. Revel in Violence
8. Final Sacrament

»
(Lien direct)
PRECIOUS BLOOD (Doom Metal, USA) a publié une vidéo pour le morceau "Old Man Abaddon" tiré de son premier disque False Prophets paru en octobre dernier en indépendant.

»
(Lien direct)
HARROWED (Death/Punk, Suède) sortira son premier full-length The Eternal Hunger le 27 février sur Dying Victims Productions. Tracklist :

1. Bayonet
2. The Cold Of A Thousand Snows
3. Ultra-Terrene Phantasmagoria
4. The Haunter
5. Blood Covenant
6. The Reins
7. Formaldehyde Dreaming
8. The Eternal Hunger

»
(Lien direct)
MOON WISDOM (Black Metal/Blackgaze) sortira son premier longue-durée Hypnotic Dirge Records le 16 janvier chez Hypnotic Dirge Records. Tracklist :

01. Intro
02. As Rain
03. Ashen Winds
04. Frozen Soul
05. Solitude
06. Dark Shades
07. Lullaby of Woods

»
(Lien direct)
ABSCHWÖRZUNGE (Black/Death) a signé sur Agonia Records pour la sortie d'un premier long-format l'année prochaine.

»
(Lien direct)
Le one-man band AZKETEM (Black Metal, Allemagne) a dévoilé le titre "End It All" issu de son nouvel opus Amid à venir le 12 décembre via Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :

1. Erected To Commemorate
2. End It All
3. Nights Adrift
4. T-O-I-F-T-G
5. By Light
6. Riven Astray

»
(Lien direct)
BLOODRIDE (Thrash Metal, Finlande) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Kill Without Hate" extrait de son dernier album Deafening paru en juillet sur Wormholedeath.


»
(Lien direct)
CELESTIAL CARNAGE (Black/Thrash Metal, Chili) vient de mettre en écoute sur Bandcamp l'intégralité de son premier album Divine Order sorti en juillet.

»
(Lien direct)
SHINE (Black / Death Metal, Pologne) a récemment signé sur Dark Descent Records et sortira son premier album intitulé Wrathcult le 30 janvier prochain. En voici un premier extrait avec le titre "Wrath Of The Hammer" à découvrir ci-dessous :

01. Ancient Chaos
02. The Lamb Against The Wolf
03. Kneel Before The Serpent
04. Oddajcie Co Moje
05. The Cult Of Oak
06. The Horror Of The Night
07. Witch's Prophecies
08. Wrath Of The Hammer
Thrasho Keyser + Lestat + AxGxB
4 Décembre 2025

