SHINE (Black / Death Metal, Pologne) a récemment signé sur Dark Descent Records et sortira son premier album intitulé Wrathcult le 30 janvier prochain. En voici un premier extrait avec le titre "Wrath Of The Hammer" à découvrir ci-dessous :
01. Ancient Chaos
02. The Lamb Against The Wolf
03. Kneel Before The Serpent
04. Oddajcie Co Moje
05. The Cult Of Oak
06. The Horror Of The Night
07. Witch's Prophecies
08. Wrath Of The Hammer
