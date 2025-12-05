Les news du 5 Décembre 2025
News
Les news du 5 Décembre 2025 Intoxicated - The Ruins Of Beverast
|»
|INTOXICATED (Thrash Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Dome prévu pour le 27 mars via Redefining Darkness Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Carved In Stone
2. Sever The Strings
3. The Dome
4. War Club
5. Tighten Your Eyes
6. Unescaped
7. It’s Dead
8. Shifted Cross
9. Rake The Grate
10. Drowning The Weak
|
|»
|THE RUINS OF BEVERAST (Black Metal / Doom, Allemagne) a mis en ligne un nouvel extrait de son prochain album Tempelschlaf qui arrivera le 9 janvier via Ván Records. "Cathedral Of Bleeding Statues" s'écoute ci-dessous :
|
