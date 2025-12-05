»

(Lien direct) INTOXICATED (Thrash Metal, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé The Dome prévu pour le 27 mars via Redefining Darkness Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Carved In Stone

2. Sever The Strings

3. The Dome

4. War Club

5. Tighten Your Eyes

6. Unescaped

7. It’s Dead

8. Shifted Cross

9. Rake The Grate

10. Drowning The Weak



