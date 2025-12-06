Les news du 6 Décembre 2025
Les news du 6 Décembre 2025 Slagmaur
|SLAGMAUR (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel album intitulé Hulders Ritual le 27 février prochain sur Prophecy Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Huldergeist" à découvrir ci-dessous :
01. Ritual Dogs
02. Wildkatze
03. Huldergeist
04. Hexen Herjer
05. Warlok
06. Rathkings
