(Lien direct) SLAGMAUR (Black Metal, Norvège) sortira son nouvel album intitulé Hulders Ritual le 27 février prochain sur Prophecy Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Huldergeist" à découvrir ci-dessous :



01. Ritual Dogs

02. Wildkatze

03. Huldergeist

04. Hexen Herjer

05. Warlok

06. Rathkings



