Les news du 9 Décembre 2025 News Les news du 9 Décembre 2025 Archspire - The Crown - Venthiax - Nattradio - Overtoun - Azketem - Macrowave » (Lien direct) ARCHSPIRE (Death technique moderne, Canada) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son prochain opus intitulé Too Fast To Die qui sortira le 10 avril en autoproduction. L'ensemble se découvre ici :



1. Liminal Cypher

2. Red Goliath

3. Carrion Ladder

4. Anomalous Descent

5. The Vessel

6. Limb Of Leviticus

7. Deadbolt The Backward

8. Too Fast To Die





» (Lien direct) THE CROWN (Death Metal, Suède) c'est bientôt fini ! Le groupe a annoncé dans le communiqué suivant la fin de ses activités pour l'année prochaine après une dernière série de concerts.



"NO TOMORROW – ADIEU 2026



Après 35 ans de créativité et de chaos Death Metal, le moment est venu de mettre fin à l'aventure de The Crown.



2026 ne marquera pas seulement notre dernière année de concerts – ce sera le dernier chapitre pour le groupe. Nous voulons partir selon nos propres termes, en célébrant tout ce que ce groupe a représenté : énergie, passion et amour pour la musique extrême.



Le plus important, c’est que cet adieu est pour vous – nos fans.

Votre dévouement et votre fidélité ont permis à ce groupe de rester vivant pendant plus de trois décennies. Chaque concert en 2026 sera notre façon de vous remercier pour toutes ces années de soutien, pour l’énergie sans fin des foules, et pour avoir été à nos côtés à travers toutes les époques de The Crown.



Tout au long de 2026, nous donnerons des concerts d’adieu à travers le monde, rencontrant les fans une dernière fois. Chaque concert sera un hommage au passé, au présent et à l’esprit indomptable qui anime The Crown depuis le premier jour.



Tout a son temps – et c’est le nôtre.



Merci pour 35 ans de fidélité, de chaos et de Metal.



Faisons de 2026 le grand final qu’il mérite."

» (Lien direct) VENTHIAX (Speed/Thrash, Suède) sortira son nouvel EP Rites of Ra le 27 février sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Warfare

2. Rites of Ra

3. Infernal Demise

4. Speed Metal Mayhem

5. Dawn of Terror

6. The Omen's Arrival





» (Lien direct) NATTRADIO (Gothic/Doom/Rock, Suède) a publié une vidéo pour le morceau "Dark Streets" tiré de son nouveau disque The Longest Night prévu le 12 décembre chez Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :



1. Shadow Speaker

2. Sketches From The Dark

3. Alright For Now

4. Dark Streets

5. Night

6. Shifting Baseline

7. All For You

8. Rainbirds

9. The Longest Night





» (Lien direct) OVERTOUN (Progressive Death/Thrash, Chili) sortira son nouvel opus Death Drive Anthropology le 13 février via Time To Kill Records. Tracklist :



01. What Unites All (feat. Max Phelps)

02. The Final Beat

​03. Memento Mori (feat. Enrico H. Di Lorenzo)

04. Dur Khrod

05. Jade, Gold, Obsidian

06. Yūrei

07. Weeping

08. Wind And Water (feat. Shantanu Vyas)

09. The Waves Suite: Siren

10. The Waves Suite: Ocean

​11. The Waves Suite: Caleuche

​12. Death Drive Anthropology





» (Lien direct) AZKETEM (Black Metal, Allemagne) a mis en ligne le titre "Riven Astray" extrait de son nouvel album Amid à venir le 12 décembre sur Darkness Shall Rise Productions. Tracklist :



1. Erected To Commemorate

2. End It All

3. Nights Adrift

4. T-O-I-F-T-G

5. By Light

6. Riven Astray





» (Lien direct) MACROWAVE (Dark Synth/Metal, France) vient de dévoiler le clip de son titre "Emergence". Il se découvre ici :





