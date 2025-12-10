Les news du 10 Décembre 2025
|BLOOD FOR BLOOD (Hardcore, USA) vient de signer sur Roadrunner Records après 21 ans d'absence discographique. À cette occasion, le groupe vient de dévoiler un nouveau morceau intitulé "You're Gonna Have To Kill Me" à découvrir ci-dessous :
