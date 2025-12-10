chargement...

Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   
Irae
 Irae - In The Key Of Twilight (C)
Par Funky Globe		   
Body Void
 Body Void - Bury Me Beneath... (C)
Par Ikea		   
Impurity
 Impurity - The Eternal Sleep (C)
Par Sosthène		   

Les news du 10 Décembre 2025

News
Ensanguinate - In Aeternum - Martröð - Stranguliatorius - Enemy Awake - Diespnea - Dark Divination - Blood For Blood
»
(Lien direct)
ENSANGUINATE (Black/Death Mélodique, Slovénie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Death Saturnalia (With Temples Below) prévu pour le 6 février via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Lámia
2. Angel Of A Thousand Poisons
3. On Wings Of Bone
4. Rooted In Accursed Ground
5. Savage Hunger Far Beyond
6. Gloaming
7. The Whip And The Pendulum
8. Daughter To Cain


»
(Lien direct)
IN AETERNUM (Black/Death, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé ...Of Death And Fire prévu pour le 6 février via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Danse Macabre
2. Beneath The Darkened Tomb
3. The Day Of Wrath
4. Spirits Of The Dead
5. Mortuary Cult
6. The Vile God Of Slime
7. Bow To None
8. De Profundis
9. Goddess Of Abominations
10. The Hourglass
11. To Those Who Have Rode On


»
(Lien direct)
MARTRÖÐ (Black Metal, International) sort vendredi son premier album intitulé Draumsýnir Eldsins. Disponible via Debemur Morti Productions, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :

01. Sköpunin
02. Líkaminn
03. Tíminn
04. Dauðinn

»
(Lien direct)
STRANGULIATORIUS (Death/Grind, Lituanie) sortira son nouvel opus Flies Don't Lie le 9 janvier chez Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :

1. Funebraclav
2. Doctor Syringe
3. Acetone Dream
4. They Who Don't Sleep Will Not Wake Up
5. Cremator Operator
6. C9H13N
7. The Notes Of The Deceased
8. When I Lift The Coffin Lid
9. Flies Don't Lie
10. AC/Necro/DC
11. Stinks
12. Flashback

»
(Lien direct)
ENEMY AWAKE (Melodic Death/Thrash, Suède) vient de sortir son nouveau single "Too Empty To Bleed" qui apparaîtra sur son prochain EP à venir pour Noël.

»
(Lien direct)
DIESPNEA (Experimental/Atmospheric Black Metal, Italie) sortira son nouvel album Radici le 13 février en LP via Code666. Tracklist :

1. Maskharah
2. L'Abbraccio del Serpente
3. Vultures
4. Necromanteion
5. Radici
6. WhaleFall
7. Mescalynia
8. Osedax

»
(Lien direct)
Le one-man band DARK DIVINATION (Black Metal, Finlande) offre son premier long-format Liitto hengen ja veren en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie vendredi sur Signal Rex. Tracklist :

1. Selvännäkijä
2. Pride of Victory
3. Burn
4. Dark Divination
5. Hymn of Hate
6. Kohti ikuista tuhoa
7. Katse menneisyyteen
8. Liitto hengen ja veren
9. Fall From Power

»
(Lien direct)
BLOOD FOR BLOOD (Hardcore, USA) vient de signer sur Roadrunner Records après 21 ans d'absence discographique. À cette occasion, le groupe vient de dévoiler un nouveau morceau intitulé "You're Gonna Have To Kill Me" à découvrir ci-dessous :
10 Décembre 2025
10 Décembre 2025

