Les news du 10 Décembre 2025
|ENSANGUINATE (Black/Death Mélodique, Slovénie) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel opus intitulé Death Saturnalia (With Temples Below) prévu pour le 6 février via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Lámia
2. Angel Of A Thousand Poisons
3. On Wings Of Bone
4. Rooted In Accursed Ground
5. Savage Hunger Far Beyond
6. Gloaming
7. The Whip And The Pendulum
8. Daughter To Cain
|IN AETERNUM (Black/Death, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé ...Of Death And Fire prévu pour le 6 février via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ici :
1. Danse Macabre
2. Beneath The Darkened Tomb
3. The Day Of Wrath
4. Spirits Of The Dead
5. Mortuary Cult
6. The Vile God Of Slime
7. Bow To None
8. De Profundis
9. Goddess Of Abominations
10. The Hourglass
11. To Those Who Have Rode On
|MARTRÖÐ (Black Metal, International) sort vendredi son premier album intitulé Draumsýnir Eldsins. Disponible via Debemur Morti Productions, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Sköpunin
02. Líkaminn
03. Tíminn
04. Dauðinn
|STRANGULIATORIUS (Death/Grind, Lituanie) sortira son nouvel opus Flies Don't Lie le 9 janvier chez Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :
1. Funebraclav
2. Doctor Syringe
3. Acetone Dream
4. They Who Don't Sleep Will Not Wake Up
5. Cremator Operator
6. C9H13N
7. The Notes Of The Deceased
8. When I Lift The Coffin Lid
9. Flies Don't Lie
10. AC/Necro/DC
11. Stinks
12. Flashback
|ENEMY AWAKE (Melodic Death/Thrash, Suède) vient de sortir son nouveau single "Too Empty To Bleed" qui apparaîtra sur son prochain EP à venir pour Noël.
|DIESPNEA (Experimental/Atmospheric Black Metal, Italie) sortira son nouvel album Radici le 13 février en LP via Code666. Tracklist :
1. Maskharah
2. L'Abbraccio del Serpente
3. Vultures
4. Necromanteion
5. Radici
6. WhaleFall
7. Mescalynia
8. Osedax
|Le one-man band DARK DIVINATION (Black Metal, Finlande) offre son premier long-format Liitto hengen ja veren en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie vendredi sur Signal Rex. Tracklist :
1. Selvännäkijä
2. Pride of Victory
3. Burn
4. Dark Divination
5. Hymn of Hate
6. Kohti ikuista tuhoa
7. Katse menneisyyteen
8. Liitto hengen ja veren
9. Fall From Power
|BLOOD FOR BLOOD (Hardcore, USA) vient de signer sur Roadrunner Records après 21 ans d'absence discographique. À cette occasion, le groupe vient de dévoiler un nouveau morceau intitulé "You're Gonna Have To Kill Me" à découvrir ci-dessous :
