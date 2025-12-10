»

(Lien direct) IN AETERNUM (Black/Death, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé ...Of Death And Fire prévu pour le 6 février via Soulseller Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Danse Macabre

2. Beneath The Darkened Tomb

3. The Day Of Wrath

4. Spirits Of The Dead

5. Mortuary Cult

6. The Vile God Of Slime

7. Bow To None

8. De Profundis

9. Goddess Of Abominations

10. The Hourglass

11. To Those Who Have Rode On



<a href="https://soulsellerrecords.bandcamp.com/album/of-death-and-fire">...of Death and Fire de In Aeternum</a>