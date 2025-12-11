»

(Lien direct) FANATISME (Post-Punk/Goth/Black Metal, Norvège) a mis son premier longue-durée Tro, håp og kjærlighet en streaming complet à cette adresse. Sortie demain via Fysisk Format. Tracklist :



1. Sannhetens slør

2. Nordens eteriske sommer 05:12

3. Kjærlighetsbrev til våren (Liljens avblomstring)

4. Månestrøket

5. Tro, håp og kjærlighet

6. Du er det jeg en gang var, og det jeg er skal du en gang bli

7. Livet er en dans på rosens torner