Les news du 11 Décembre 2025

News
Les news du 11 Décembre 2025 Fanatisme - Bound to Prevail - Slave Steel - Parásito - Qwälen - Aethervoid - Ernte - Stabbing
»
(Lien direct)
FANATISME (Post-Punk/Goth/Black Metal, Norvège) a mis son premier longue-durée Tro, håp og kjærlighet en streaming complet à cette adresse. Sortie demain via Fysisk Format. Tracklist :

1. Sannhetens slør
2. Nordens eteriske sommer 05:12
3. Kjærlighetsbrev til våren (Liljens avblomstring)
4. Månestrøket
5. Tro, håp og kjærlighet
6. Du er det jeg en gang var, og det jeg er skal du en gang bli
7. Livet er en dans på rosens torner

»
(Lien direct)
BOUND TO PREVAIL (Death Metal, Malte) a dévoilé le morceau "Tomb of The Graveless" extrait de son premier long-format Enthroned in Torment à venir le 7 janvier sur Lethal Scissor Records. Tracklist :

01. The Nevergod
02. Into the Depths
03. Defier of Empires
04. Consecrated Perdition
05. Atone in Blasphemy
06. Dawn of Emptiness
07. Tomb of the Graveless
08. Enthroned in Torment

»
(Lien direct)
SLAVE STEEL (Thrash/Death, Angleterre) a posté une vidéo live du titre "Warm Up" filmée lors de la performance du combo au Battle of The Brew 2024 à Londres. Par ailleurs, un nouvel album est en préparation.

»
(Lien direct)
PARÁSITO (Black Metal, Espagne) offre son nouveau disque Despoblador II en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain chez Signal Rex et Vertebrae. Tracklist :

1. Intro [0:48]
2. Gull [7:01]
3. Declive [4:07]
4. Cascuda III [3:40]
5. Huesos Arados [12:01]
6. Outro [4:05]

»
(Lien direct)
QWÄLEN (Black/Punk, Finlande) sortira son nouvel opus Veri Virtaa Edelleen le 6 mars via Time To Kill Records. Tracklist :

1. Hunnutettu maa
2. Matala hauta huutaa
3. Kahleet
4. Uusi nahka
5. Kiviä ja luita
6. Pirujen illallinen
7. Veri vastaa
8. Kuolleet jumalat

»
(Lien direct)
AETHERVOID (Progressive/Atmospheric Black Metal, France) vient de sortir son premier clip pour le morceau "Even Light Decays" qui ouvre son premier EP Even Light Decays sorti le mois dernier en indépendant.

»
(Lien direct)
ERNTE (Black Metal, Suisse) sortira son nouvel album Der schwarzen Flamme Vermächtnis le 13 février 2026 sur Purity Through Fire. Tracklist :

1. Warrior of the Black Flame
2. The Rise of the Older Ones
3. To Ashes
4. Lucifer
5. Lord of Ascending Flame
6. Wo sie wandelt
7. Ritval Pyre

»
(Lien direct)
STABBING (Brutal Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Eon Of Obscenity le 30 janvier prochain sur Century Media Records. En voici un nouvel extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :

01. Rotting Eternal
02. Inhuman Torture Chamber
03. Masticate The Subdued
04. Eon Of Obscenity
05. Reborn To Kill Once More
06. Ruminations
07. Nauseating Composition (featuring Ricky Myers)
08. Their Melted Remains
09. Sonoluminescent Hemoglobinopathy
10. Symphony Of Absurdity
11. Sinking Into Catatonic Reality
Thrasho Keyser + AxGxB
11 Décembre 2025

