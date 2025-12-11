»

(Lien direct) STABBING (Brutal Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Eon Of Obscenity le 30 janvier prochain sur Century Media Records. En voici un nouvel extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :



01. Rotting Eternal

02. Inhuman Torture Chamber

03. Masticate The Subdued

04. Eon Of Obscenity

05. Reborn To Kill Once More

06. Ruminations

07. Nauseating Composition (featuring Ricky Myers)

08. Their Melted Remains

09. Sonoluminescent Hemoglobinopathy

10. Symphony Of Absurdity

11. Sinking Into Catatonic Reality





<a href="https://stabbingtxdm.bandcamp.com/album/eon-of-obscenity">Eon of Obscenity de Stabbing</a>