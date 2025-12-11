Les news du 11 Décembre 2025
|STABBING (Brutal Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Eon Of Obscenity le 30 janvier prochain sur Century Media Records. En voici un nouvel extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. Rotting Eternal
02. Inhuman Torture Chamber
03. Masticate The Subdued
04. Eon Of Obscenity
05. Reborn To Kill Once More
06. Ruminations
07. Nauseating Composition (featuring Ricky Myers)
08. Their Melted Remains
09. Sonoluminescent Hemoglobinopathy
10. Symphony Of Absurdity
11. Sinking Into Catatonic Reality
|
