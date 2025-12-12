»

(Lien direct) BRAIN MATTER, DYSMORPHIA, SWAMPGRAVE et CELL INTRUDER, toutes des formations de Death Metal venues des Etats-Unis, viennent de mettre en ligne leur split intitulé Entombed in the Tetracrypt, promu par Iron Fortress Records et officiellement disponible depuis aujourd'hui aux formats CD et cassette.



Tracklist :

01. Brain Matter - Cranial Deletion

02. Brain Matter - Profane Carrion

03. Swampgrave - Vile Ritual

04. Swampgrave - Septic Spawn

05. Cell Intruder - Bleeding Out on Cold Concrete

06. Cell Intruder - Sanguinarium

07. Dysmorphia - Ethanol Cleansing

08. Dysmorphia - Compacted



