Les news du 12 Décembre 2025
|BHATT (Post Black Metal Dépressif, Canada) a enregistré un clip pour illustrer son titre "Jamais le jour ne se lève", peut-être annonciateur d'un nouveau disque, le dernier EP en date (Vous êtes pas écœurés de vivre, bande de caves) remontant à 2023.
|KAOSOPHIA (Black Metal, Ukraine) a mis en ligne l'intégralité de son album Beyond the Black Horizon, arrivé ce jour chez Serpent Sun Records.
Tracklist :
01. Ніктелій
02. Катарсис віри
03. Катабазис
04. Літанія руїни
05. Funeral of the Gods
06. Журба
07. Відлуння небуття
08. Обрій небуття
|DIMHOLT (Black Metal, Bulgarie), dévoile en avant-première la teneur de son troisième album MetaForm qui paraîtra officiellement demain 13 décembre.
Tracklist :
01. MetaForm (07:17)
02. Radiance of Dying Light (05:10)
03. Totem (06:06)
04. Reality in Timeless Comatose (06:45)
05. The Horrors of Maddened Eyes (05:24)
06. To Embrace Profound Stillness (05:11)
07. Tomb of Molten Stars (05:31)
08. Tapestry of Shapeless Eternity (10:24)
|ROTTEN SOUND (Grindcore, Finlande) nous offre l'intégralité de son nouvel EP Mass Extinction, sorti ce jour chez Season of Mist.
Tracklist :
01. Recycle (01:09)
02. Ride of the Future (00:45)
03. Gone (00:50)
04. Polarized (01:00)
05. Brave New World (01:21)
06. Empty Shells (01:05)
07. Idealist (01:35)
08. Mass Extinction (01:58)
|FIRTAN (Pagan Black Metal, Allemagne) a mis en ligne sur la chaîne YouTube de son label AOP Records l'enregistrement de son passage au Summer Breeze 2025. Cela se visionne ici.
Tracklist :
01. Intro
02. Hrenga
03. Wermut hoch am Firmament
04. Nacht Verweil
05. Arkanum
06. Amor Fati
07. Wogen der Trauer
08. Wenn sich mir einst alle Ringe schließen
|BRAIN MATTER, DYSMORPHIA, SWAMPGRAVE et CELL INTRUDER, toutes des formations de Death Metal venues des Etats-Unis, viennent de mettre en ligne leur split intitulé Entombed in the Tetracrypt, promu par Iron Fortress Records et officiellement disponible depuis aujourd'hui aux formats CD et cassette.
Tracklist :
01. Brain Matter - Cranial Deletion
02. Brain Matter - Profane Carrion
03. Swampgrave - Vile Ritual
04. Swampgrave - Septic Spawn
05. Cell Intruder - Bleeding Out on Cold Concrete
06. Cell Intruder - Sanguinarium
07. Dysmorphia - Ethanol Cleansing
08. Dysmorphia - Compacted
|Disponible dès aujourd'hui via Time To Kill Records, le nouvel album de TENEBRO (Death Metal, Italie) intitulé Una Lama d'Argento est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Inferno
02. L’angelo Caduto Tra Le Luci Del Teatro
03. Impiccata
04. Sangue Sui Muri
05. Lo Specchio… Omicida.
06. Il Corpo Come Spartito
07. Piume Rosse
08. Appare la Bambola, Poi La Lama
09. Larve Affamate
10. Nel Sonno Della Veggente
11. Jennifer
|DYSEMBLEM (Death Metal, Grèce) a signé avec Memento Mori pour la sortie le 27 avril 2026 de son nouveau disque.
|VOIDHÄMMER (Death/Grind, USA) sortira sa première démo Noxious Emissions le 9 janvier chez Caligari Records. Tracklist :
1. Rotting in Excrement
2. Cadaveric Bloat
3. Phosphorized
4. Coffin Leakage
|ASTRAL SPEAR (Black Metal, Pologne) offre son premier EP Ancient Throne of Sinister Rites en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie ce jour via Signal Rex. Tracklist :
1. Intro
2. On Your Command
3. Intro II
4. My Master's Call
5. Wings of Madness
6. Intro III
7. Herald of Torment
|NEW MEXICAN DOOM CULT (Stoner/Doom, Suède) sortira son nouvel album Ziggurat le 23 janvier sur Majestic Mountain Records.
|RE-ARMED (Death Mélodique, Finlande) a dévoilé un premier extrait de son prochain album prévu pour le printemps prochain. "Ominous Penumbra" s'écoute ici :
|TEMPLE OF DREAD (Death Metal, Allemagne) a dévoilé un morceau inédit pour noël ainsi qu'une reprise de SODOM, l'ensemble se découvre ici :
|LIK (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le clip de "They". Ce morceau est issu de l'album Necro paru le 18 avril dernier sur Metal Blade Records :
01. Deceased
02. War Praise
03. They
04. Worms Inside
05. Morgue Rat
06. Shred Into Pieces
07. In Ruins
08. The Stockholm Massacre
09. Fields Of Death
10. Rotten Inferno
