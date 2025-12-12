Les news du 12 Décembre 2025
|RE-ARMED (Death Mélodique, Finlande) a dévoilé un premier extrait de son prochain album prévu pour le printemps prochain. "Ominous Penumbra" s'écoute ici :
|TEMPLE OF DREAD (Death Metal, Allemagne) a dévoilé un morceau inédit pour noël ainsi qu'une reprise de SODOM, l'ensemble se découvre ici :
|LIK (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le clip de "They". Ce morceau est issu de l'album Necro paru le 18 avril dernier sur Metal Blade Records :
01. Deceased
02. War Praise
03. They
04. Worms Inside
05. Morgue Rat
06. Shred Into Pieces
07. In Ruins
08. The Stockholm Massacre
09. Fields Of Death
10. Rotten Inferno
