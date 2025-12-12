chargement...

Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   

Les news du 12 Décembre 2025

News
Les news du 12 Décembre 2025 Re-Armed - Temple Of Dread - Lik
»
(Lien direct)
RE-ARMED (Death Mélodique, Finlande) a dévoilé un premier extrait de son prochain album prévu pour le printemps prochain. "Ominous Penumbra" s'écoute ici :

»
(Lien direct)
TEMPLE OF DREAD (Death Metal, Allemagne) a dévoilé un morceau inédit pour noël ainsi qu'une reprise de SODOM, l'ensemble se découvre ici :

»
(Lien direct)
LIK (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le clip de "They". Ce morceau est issu de l'album Necro paru le 18 avril dernier sur Metal Blade Records :

01. Deceased
02. War Praise
03. They
04. Worms Inside
05. Morgue Rat
06. Shred Into Pieces
07. In Ruins
08. The Stockholm Massacre
09. Fields Of Death
10. Rotten Inferno
Thrasho Jean-Clint + AxGxB
12 Décembre 2025

