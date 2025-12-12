»

(Lien direct) LIK (Death Metal, Suède) vient de dévoiler le clip de "They". Ce morceau est issu de l'album Necro paru le 18 avril dernier sur Metal Blade Records :



01. Deceased

02. War Praise

03. They

04. Worms Inside

05. Morgue Rat

06. Shred Into Pieces

07. In Ruins

08. The Stockholm Massacre

09. Fields Of Death

10. Rotten Inferno



