SACRED LEATHER (Heavy Metal, USA) a sorti son nouveau disque Keep the Fire Burning chez King Volume Records. Tracklist :
1. Resurrection
2. Spitfire At Night
3. Phantom Highway (Hell Is Comin' Down)
4. Wake Me Up
5. Fallen Angel
6. Flatline
7. Tear Out My Heart
8. Malevolent Eyes
9. Keep The Fire Burning
10. Mistress Of The Sun
Par Sosthène
Par Bras Cassé
Par Bras Cassé
Par Jean-Clint
Par Krokodil
Par Lestat
Par Jean-Clint
Par Ikea
Par Keyser
Par gulo gulo
Par gulo gulo
Par Sosthène
Par Ikea
Par von_yaourt
Par Sosthène
Par Jean-Clint
Par Sosthène