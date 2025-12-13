chargement...

Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   
Les news du 27 Novembre 2025
 Les news du 27 Novembre 202... (N)
Par Sosthène		   

Les news du 13 Décembre 2025

News
Les news du 13 Décembre 2025 Hierophany - Kaosophia - Sacred Leather - Hour Of Penance - No/Más - Citrinitas
»
(Lien direct)
HIEROPHANY (Black Metal, Mexique) vient de sortir son premier long-format Tenebrario sur Serpent Sun Records. Tracklist :

1. Ars Moriendi
2. Beyond the Sacred
3. Communio Mortis
4. Vigilae Mortuorum
5. Oficio de tinieblas
6. Tenebrario

»
(Lien direct)
KAOSOPHIA (Black Metal, Ukraine) a sorti hier son nouvel album Beyond the Black Horizon. Il s'agit de la première sorti du label anglais Serpent Sun Records. Tracklist :

1. Ніктелій
2. Катарсис віри
3. Катабазис
4. Літанія руїни
5. Funeral of the Gods
6. Журба
7. Відлуння небуття
8. Обрій небуття

»
(Lien direct)
SACRED LEATHER (Heavy Metal, USA) a sorti son nouveau disque Keep the Fire Burning chez King Volume Records. Tracklist :

1. Resurrection
2. Spitfire At Night
3. Phantom Highway (Hell Is Comin' Down)
4. Wake Me Up
5. Fallen Angel
6. Flatline
7. Tear Out My Heart
8. Malevolent Eyes
9. Keep The Fire Burning
10. Mistress Of The Sun

»
(Lien direct)
HOUR OF PENANCE (Death Metal, Italie) a resigné avec Agonia Records pour la sortie de son prochain opus en cours de production.

»
(Lien direct)
NO/MÁS (Grind/Death, USA) a mis en ligne le morceau "Manic" extrait de son nouvel album No Peace à venir le 11 mars via Redefining Darkness Records. Tracklist :

01. Foreign Threat
02. Manic
03. Overthrow
04. Blood Soaked Soil
05. Abolition
06. Leech
07. Act of Killing
08. Ley Indígena
09. Choke Point
10. Spineless
11. No Peace
12. Cycle of Sacrifice

»
(Lien direct)
CITRINITAS (Death/Doom/Black, Finlande) sortira sa première démo Unending Descent le 30 janvier sur Caligari Records. Tracklist :

1. Unending Descent
2. Light Permeates Everything
3. Subterranean Egress
Thrasho Keyser
13 Décembre 2025

Danzig
 Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
1992 - Def American Recordings		   

GROUPES DU JOUR
Hour Of Penance
 Hour Of Penance
Death Metal - 1999 - Italie		   
No/Más
 No/Más
Grindcore - 2017 - Etats-Unis		   
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Pustulant Flesh
Gurgling Pustulence (EP)
Old Black
D.T.R. / R.T.D.
Cryptic Process
Gulps (EP)
Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Primitive Man
Observance
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
"Transmutations" European Tour 2025
Candelabrum + Dødsforakt + ...
Cephalic Carnage
Anomalies
Exhuman
Fear of Oneself
Sainte Obyana du Froid
The Purest Ending
Plasmodulated
An Ocean Ov Putrid, Stinky,...
Dark Divination
Liitto hengen ja veren
Thron
Vurias
Maudits
In Situ
Deathhammer
Crimson Dawn
Hyperdontia
Dormant Scourge (EP)
Dysentery
Dejection Chrysalis
Echoes from Earth
Atlas I: Cities
Cathedral
Society's Pact With Satan (EP)
Phobocosm
Foreordained
Amber Asylum
Bitter River
Kremousity
Sunset Before Apocalypse (EP)
