Les news du 14 Décembre 2025
Les news du 14 Décembre 2025 SUNDAY OF THE DEAD - Cadaveric Incubator
|Memento Moribundis, le nouvel EP de SUNDAY OF THE DEAD (Doom/Death Metal, Allemagne) est paru en indépendant. Tracklist :
1. Intro
2. Thoughts of Inevitable Annihilation
3. The Fall
4. A Posthumous Farewell
5. Blinded by Noise
6. Outro
|CADAVERIC INCUBATOR (Death Metal / Grindcore, Finlande) et HEMORRHOID (Death Metal / Grindcore, USA) viennent de sortir un split 5 titres via Headsplit Records. Il est en écoute intégrale sur Bandcamp.
