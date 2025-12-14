chargement...

Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   
Primitive Man
 Primitive Man - Observance (C)
Par Krokodil		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Lestat		   
"Transmutations" European Tour 2025
"Transmutations" European T... (R)
Par Jean-Clint		   
Grief
 Grief - ...And Man Will Bec... (C)
Par Ikea		   
Deathhammer
 Deathhammer - Crimson Dawn (C)
Par Keyser		   
Cathedral
 Cathedral - Society's Pact ... (C)
Par gulo gulo		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Consecr... (C)
Par gulo gulo		   
Hyperdontia
 Hyperdontia - Dormant Scour... (C)
Par Sosthène		   
Deadguy
 Deadguy - Near-Death Travel... (C)
Par Ikea		   
VoidCeremony
 VoidCeremony - Abditum (C)
Par von_yaourt		   
Amber Asylum
 Amber Asylum - Bitter River (C)
Par Sosthène		   
Candlelight Horror Classics
 Candlelight Horror Classics... (R)
Par Jean-Clint		   

Les news du 14 Décembre 2025

News
Les news du 14 Décembre 2025 SUNDAY OF THE DEAD - Cadaveric Incubator
»
(Lien direct)
Memento Moribundis, le nouvel EP de SUNDAY OF THE DEAD (Doom/Death Metal, Allemagne) est paru en indépendant. Tracklist :

1. Intro
2. Thoughts of Inevitable Annihilation
3. The Fall
4. A Posthumous Farewell
5. Blinded by Noise
6. Outro


»
(Lien direct)
CADAVERIC INCUBATOR (Death Metal / Grindcore, Finlande) et HEMORRHOID (Death Metal / Grindcore, USA) viennent de sortir un split 5 titres via Headsplit Records. Il est en écoute intégrale sur Bandcamp.
Thrasho Lestat
14 Décembre 2025

