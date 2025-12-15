»

(Lien direct) HOUSE BY THE CEMETARY (Death Metal, Suède - Etats-Unis) a mis en ligne l'intégralité de son troisième album, Disturbing the Cenotaph, paru ce 12 décembre chez Pulverised Records.



Tracklist :

01. New York Ripper (03:20)

02. Coffin Colony (03:16)

03. Island of the Dead (03:28)

04. Depraved Unspeakable Acts (03:12)

05. Massive Cadaver Resurrection (04:00)

06. Undead Apocalypse (04:06)

07. Phantom Intrusions (03:09)

08. Burial Disturbance (03:14)

09. Funeral Butcher (03:14)



