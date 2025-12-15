Les news du 15 Décembre 2025
News
Les news du 15 Décembre 2025 Demonist - HOUSE BY THE CEMETARY
|Crypt of Dr.Gore vient de publier The Infamists, un split de 4 titres entre DEMONIST (Death Metal, Lorraine) et INFAMIE (Black/Death Metal, Centre-Val de Loire).
|»
|HOUSE BY THE CEMETARY (Death Metal, Suède - Etats-Unis) a mis en ligne l'intégralité de son troisième album, Disturbing the Cenotaph, paru ce 12 décembre chez Pulverised Records.
Tracklist :
01. New York Ripper (03:20)
02. Coffin Colony (03:16)
03. Island of the Dead (03:28)
04. Depraved Unspeakable Acts (03:12)
05. Massive Cadaver Resurrection (04:00)
06. Undead Apocalypse (04:06)
07. Phantom Intrusions (03:09)
08. Burial Disturbance (03:14)
09. Funeral Butcher (03:14)
