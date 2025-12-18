»

(Lien direct) MISERERE LUMINIS (Post black metal, Canada) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Sidera ui sortira le 6 mars via Debemur Morti Productions. L'ensemble se découvre ici :



1. Les Fleurs de l'Exil

2. De Cris & de Cendres

3. Aux Bras des Vagues & des Vomissures

4. À la Douleur de l'Aube

5. Dans la Voie de nos Lumières



