chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
208 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   

Les news du 18 Décembre 2025

News
Les news du 18 Décembre 2025 Worm - Miserere Luminis - Orchid Throne - Soul of Anubis - Olde Outlier - Hyperion - Void Monuments - Evil Damn
»
(Lien direct)
WORM (Death / Doom, Etats-Unis) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel opus intitulé Necropalace qui sortira le 13 février via Century Media Records. "Blackheart" est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
MISERERE LUMINIS (Post black metal, Canada) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Sidera ui sortira le 6 mars via Debemur Morti Productions. L'ensemble se découvre ici :

1. Les Fleurs de l'Exil
2. De Cris & de Cendres
3. Aux Bras des Vagues & des Vomissures
4. À la Douleur de l'Aube
5. Dans la Voie de nos Lumières

»
(Lien direct)
Le one-man band ORCHID THRONE (Melodic Doom Metal, USA) a posté une vidéo pour le morceau "Moonlight Revelry" issu de son premier full-length Buried in Black qui sort le 9 janvier en indépendant. Tracklist :

1. Dreamworld
2. Ephemerality
3. What Defines us
4. Moonlight Revelry
5. Guilt
6. Breath of Autumn
7. With Promise

»
(Lien direct)
SOUL OF ANUBIS (Progressive Sludge Metal, Portugal) sortira son nouvel opus Ritual le 20 février via Time To Kill Records. Tracklist :

1. Ritual
2. Mind Crusher (feat Keijo Niinimaa from Rotten Sound)
3. Incarnation
4. Vermin
5. Dead Cult
6. God's Burial
7. Human Torch
8. Unholy Tomb

»
(Lien direct)
OLDE OUTLIER (Melodic Death/Doom/Black, Australie) offre son premier longue-durée From Shallow Lives to Shallow Graves en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Iron Bonehead Productions. Tracklist :

1. The Revellers [7:54]
2. The Pounding of Hooves [10:55]
3. Swept [8:05]
4. All Is Bright [7:50]

»
(Lien direct)
HYPERION (Heavy Metal, Italie) a publié une vidéo pour le titre "Yet We Still Fight" issu de son nouvel album Cybergenesis prévu le 15 janvier chez Fighter Records. Tracklist :

1. Deafening
2. Rewire, Rebuild
3. Yet We Still Fight
4. The Shackles of Chronitus
5. Blood Over Chrome
6. Grain of Sand
7. Rhizome Rider
8. The Whole of Time

»
(Lien direct)
VOID MONUMENTS (Death Metal, Russie) a mis en ligne à cette adresse le morceau "The Sign of Blasphemy" extrait de son premier long-format Posthumous Imprecation à venir le 16 janvier via Blood Harvest Records. Tracklist :

1. Intro
2. Epitome Of Fear
3. Devilish Prophecies
4. Decapitate The Saints
5. Ascent to the Crucifixion
6. Invocation
7. The Sign of Blasphemy
8. Father Of Sin

»
(Lien direct)
EVIL DAMN (Death Metal, Pérou) sortira un nouvel EP baptisé Eons of Horror le 30 janvier sur Hells Headbangers. Tracklist :

1. Eons Of Horror
2. God of Chaos
3. Summon Thy Presence
4. Evil Dwells Out There
5. Guerreros de Satan
Thrasho Jean-Clint + Keyser
18 Décembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Tenebro
 Tenebro
Una Lama D'Argento
2025 - Time To Kill Records		   
Doska
 Doska
Hernn
2025 - Ordo Catharsis		   

GROUPES DU JOUR
Miserere Luminis
 Miserere Luminis
Post black metal - 2008 - Canada		   
Worm
 Worm
Death / Doom - 2012 - Etats-Unis		   
Tenebro
Una Lama D'Argento
Lire la chronique
Doska
Hernn
Lire la chronique
Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique
Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique
Pustulant Flesh
Gurgling Pustulence (EP)
Lire la chronique
Old Black
D.T.R. / R.T.D.
Lire la chronique
Cryptic Process
Gulps (EP)
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Distant Grandiosity Of Hori...
Lire la chronique
Primitive Man
Observance
Lire la chronique
Ammanas
The Source of Primordial Wi...
Lire la chronique
Forteresse
À Couteaux Tirés (EP)
Lire la chronique
Carnage Inc.
Carnage Inc. (EP)
Lire la chronique