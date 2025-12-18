WORM (Death / Doom, Etats-Unis) vient de dévoiler un deuxième extrait de son nouvel opus intitulé Necropalace qui sortira le 13 février via Century Media Records. "Blackheart" est à découvrir ci-dessous :
Le one-man band ORCHID THRONE (Melodic Doom Metal, USA) a posté une vidéo pour le morceau "Moonlight Revelry" issu de son premier full-length Buried in Black qui sort le 9 janvier en indépendant. Tracklist :
1. Dreamworld
2. Ephemerality
3. What Defines us
4. Moonlight Revelry
5. Guilt
6. Breath of Autumn
7. With Promise
OLDE OUTLIER (Melodic Death/Doom/Black, Australie) offre son premier longue-durée From Shallow Lives to Shallow Graves en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie demain sur Iron Bonehead Productions. Tracklist :
1. The Revellers [7:54]
2. The Pounding of Hooves [10:55]
3. Swept [8:05]
4. All Is Bright [7:50]
VOID MONUMENTS (Death Metal, Russie) a mis en ligne à cette adresse le morceau "The Sign of Blasphemy" extrait de son premier long-format Posthumous Imprecation à venir le 16 janvier via Blood Harvest Records. Tracklist :
1. Intro
2. Epitome Of Fear
3. Devilish Prophecies
4. Decapitate The Saints
5. Ascent to the Crucifixion
6. Invocation
7. The Sign of Blasphemy
8. Father Of Sin
Par isotaupe
Par Sosthène
Par von_yaourt
Par Fabulon
Par Ikea
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Jean-Clint
Par Chab
Par Sosthène
Par Lestat
Par gulo gulo
Par Lestat
Par Sosthène
Par Bras Cassé
Par Bras Cassé
Par Jean-Clint