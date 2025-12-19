»

(Lien direct) GLASSBONE (Death Metal/Hardcore, Paris) sortira son nouvel EP Ruthless Savagery le 13 février sur Frozen Records (en collaboration avec Iron Fortress pour une sortie cassette aux USA). Tracklist :



01 - Ruthless Savagery

02 - Dryin' Up Of Their Blood

03 - Apostasy Imperium

04 - E.K.F.I.V.

05 - Testimony Of Death (feat. Fulci)

06 - Driven By Sinister

+ Deaf To Suffering (Vinyl Edition)

07 - Post Mortem Declaration

08 - In Your Guts

09 - Sanctified By The Blade

10 - Deaf To Suffering

11 - Power Through Decay



FFO : Kruelty, Dying Fetus, Sanguisugabogg



