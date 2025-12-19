»

(Lien direct) RAVENSPELL (Heavy Metal, Canada) vient récemment de signer sur Fighter Music pour la sortie le 12 mars prochain de son premier album intitulé Obsidian King. En voici un premier extrait avec le titre "God The Watcher" à découvrir ci-dessous :



01. God The Watcher

02. Onwards We March

03. Book Of The Dead

04. Warriors 9 To 5

05. Obsidian Wing

06. Hellstorm

07. Raise Hell

08. Relentless

09. Battleaxe Apocalypse

10. Attila



