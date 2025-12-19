chargement...

Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par Keyser		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par gulo gulo		   
Creeping Fear
 Creeping Fear - Realm Of Th... (C)
Par Lestat		   
Bloodfield
 Bloodfield - Homunculus sap... (C)
Par Sosthène		   
Esoteric
 Esoteric - A Pyrrhic Existe... (C)
Par Bras Cassé		   
Ancient Death
 Ancient Death - Ego Dissolu... (C)
Par Bras Cassé		   
Cryptic Process
 Cryptic Process - Gulps (EP) (C)
Par Jean-Clint		   

Les news du 19 Décembre 2025

News
Les news du 19 Décembre 2025 Slaughterday - Ravenspell
»
(Lien direct)
SLAUGHTERDAY (Death Metal Old-School, Allemagne) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Dread Emperor qui sortira le 13 février via Testimony Records. "Dethroned" se découvre ci-dessous :

»
(Lien direct)
RAVENSPELL (Heavy Metal, Canada) vient récemment de signer sur Fighter Music pour la sortie le 12 mars prochain de son premier album intitulé Obsidian King. En voici un premier extrait avec le titre "God The Watcher" à découvrir ci-dessous :

01. God The Watcher
02. Onwards We March
03. Book Of The Dead
04. Warriors 9 To 5
05. Obsidian Wing
06. Hellstorm
07. Raise Hell
08. Relentless
09. Battleaxe Apocalypse
10. Attila
19 Décembre 2025

Nornes
 Nornes
Thou Hast Done Nothing
2025 - Sleeping Church Records		   
Yfel1710
 Yfel1710
Black Metal Gnosis
2025 - Societas Metal Cartel		   
Headbussa
 Headbussa
Necessary Violence (EP)
2021 - Autoproduction		   
Æsir Clan
 Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
2025 - Autoproduction		   

Slaughterday
 Slaughterday
Death Metal Old-School - 2010 - Allemagne		   
