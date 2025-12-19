Les news du 19 Décembre 2025
|SLAUGHTERDAY (Death Metal Old-School, Allemagne) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Dread Emperor qui sortira le 13 février via Testimony Records. "Dethroned" se découvre ci-dessous :
|RAVENSPELL (Heavy Metal, Canada) vient récemment de signer sur Fighter Music pour la sortie le 12 mars prochain de son premier album intitulé Obsidian King. En voici un premier extrait avec le titre "God The Watcher" à découvrir ci-dessous :
01. God The Watcher
02. Onwards We March
03. Book Of The Dead
04. Warriors 9 To 5
05. Obsidian Wing
06. Hellstorm
07. Raise Hell
08. Relentless
09. Battleaxe Apocalypse
10. Attila
