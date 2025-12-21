|
Les news du 21 Décembre 2025
News
Les news du 21 Décembre 2025
|HETEROPSY (Doom Death Metal, Japon) verra son premier album Embalming être réédité au format vinyle par Hammerheart Records le 6 mars 2026. Pour l'occasion, le label nous propose d'écouter le morceau "Pandemonium Alter". Pour rappel, le disque est disponible depuis le 31 octobre chez Caligari Records.
|NAZGHOR (Black Metal, Suède) prépare la sortie de son album A World Ablaze prévue pour le 20 février 2026 chez Solistitium Records en nous proposant un clip pour le morceau d'ouverture "Cursed and Unblessed".
Tracklist :
01. Cursed and Unblessed
02. Bathe in Ashes
03. Day of Sepulchral
04. Baptized in Blood
05. Porta Atra
06. Within Crimson Kingdom
07. The Infallible God
08. The Black Light of the Spectral Keeper
09. A Once Starless Oath
|DEFENESTRATION (Brutal Death Metal, Belgique) nous propose de découvrir son troisième album Windowframe Evisceration Sequence paru ce 18 décembre chez Vivisect Merch.
Tracklist :
01. As the Skies Descend
02. Windowframe Evisceration Sequence
03. The Falling Architect
04. Terminal Velocity Carnage
05. Slamson & Gort
06. High-Rise Human Paste
07. Hypergravity Cranial Evacuation
08. Rectiliniar Flesh Compression
09. Perforated Skyline Cadaver Launch
10. Aerodynamic Organ Decompression
11. Gravity's Final Sermon
|SYMBOLICAL (Death Metal, Pologne) a enregistré un clip pour illustrer le morceau "A New Breath of the Universe", extrait de l'album Hope for Aerist paru le 8 août dernier chez Sarcophagus Records.
|CIVILIAN THROWER (Grindcore, France) a mis en ligne son split réalisé aux côtés de KAUKOLE (Lituanie), disponible depuis le 19 décembre.
Tracklist :
01. Civilian Thrower - Derailment
02. Civilian Thrower - Mulhouse Tourcoing
03. Civilian Thrower - Harsh Species Depopulation
04. Civilian Thrower - Meatgrinder Lullabies
05. Civilian Thrower - Hairfrayeur
06. Kaukole - Greitoji
07. Kaukole - Mirties Menedzeris
08. Kaukole - Poetas
09. Kaukole - Bulvé
10. Kaukole - Higienos Sleifas
11. Kaukole - Brendra Kalba
|ACHERON (Black Death Metal, Etats-Unis) célèbre la réédition de son mythique Rites of the Black Mass (1992) par le label Kenyon Records (déjà disponible depuis le 12 septembre) en nous proposant un clip du titre "Let Us Depart".
|THY SANATORIUM (Symphonic Black Metal, USA) sortira son nouveau single "No Flag Left To Burn" le 30 janvier, avant l'arrivée d'un premier long-format prévu au printemps.
|Le one-man band ARCHVILE KING (Black/Thrash, France) sorira son nouvel album Aux Heures Désespérées le 23 janvier sur Les Acteurs de l'Ombre Productions. Tracklist :
1. Riposte
2. Le Chant Des Braves
3. L’Excusé
4. Le Carneval Du Roi Des Vers
5. Sépulture
6. Aux Heures Désespérées
7. À Ces Batailles Abandonnées
8. ... Et Aux Hommes Misérables
