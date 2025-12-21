»

(Lien direct) NAZGHOR (Black Metal, Suède) prépare la sortie de son album A World Ablaze prévue pour le 20 février 2026 chez Solistitium Records en nous proposant un clip pour le morceau d'ouverture "Cursed and Unblessed".



Tracklist :

01. Cursed and Unblessed

02. Bathe in Ashes

03. Day of Sepulchral

04. Baptized in Blood

05. Porta Atra

06. Within Crimson Kingdom

07. The Infallible God

08. The Black Light of the Spectral Keeper

09. A Once Starless Oath



