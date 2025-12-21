chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
173 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Orly
 Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Par Sosthène		   
Danzig
 Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Par Cujo		   
Aluk Todolo
 Aluk Todolo - Lux (C)
Par gulo gulo		   
Tenebro
 Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Par DeathDeath		   
Toughness
 Toughness - Black Respite O... (C)
Par isotaupe		   
Sepulchral
 Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Par Sosthène		   
Blut Aus Nord
 Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Par von_yaourt		   
Forteresse
 Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Par Fabulon		   
Highgate
 Highgate - Highgate (C)
Par Ikea		   
Ekbom Tour 2025
 Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Par Jean-Clint		   
Orob
 Orob - Golden Tears of Love... (C)
Par Jean-Clint		   
Perdition Temple
 Perdition Temple - Malign A... (C)
Par Jean-Clint		   
Sunken
 Sunken - Lykke (C)
Par Chab		   
The European Regeneration MMXXV
 The European Regeneration M... (R)
Par Sosthène		   
Afsky
 Afsky - Fællesskab (C)
Par Lestat		   

Les news du 21 Décembre 2025

News
Les news du 21 Décembre 2025 Heteropsy - Nazghor - Defenestration - Symbolical - Civilian Thrower - Acheron - Thy Sanatorium - Archvile King
»
(Lien direct)
HETEROPSY (Doom Death Metal, Japon) verra son premier album Embalming être réédité au format vinyle par Hammerheart Records le 6 mars 2026. Pour l'occasion, le label nous propose d'écouter le morceau "Pandemonium Alter". Pour rappel, le disque est disponible depuis le 31 octobre chez Caligari Records.


»
(Lien direct)
NAZGHOR (Black Metal, Suède) prépare la sortie de son album A World Ablaze prévue pour le 20 février 2026 chez Solistitium Records en nous proposant un clip pour le morceau d'ouverture "Cursed and Unblessed".

Tracklist :
01. Cursed and Unblessed
02. Bathe in Ashes
03. Day of Sepulchral
04. Baptized in Blood
05. Porta Atra
06. Within Crimson Kingdom
07. The Infallible God
08. The Black Light of the Spectral Keeper
09. A Once Starless Oath

»
(Lien direct)
DEFENESTRATION (Brutal Death Metal, Belgique) nous propose de découvrir son troisième album Windowframe Evisceration Sequence paru ce 18 décembre chez Vivisect Merch.

Tracklist :
01. As the Skies Descend
02. Windowframe Evisceration Sequence
03. The Falling Architect
04. Terminal Velocity Carnage
05. Slamson & Gort
06. High-Rise Human Paste
07. Hypergravity Cranial Evacuation
08. Rectiliniar Flesh Compression
09. Perforated Skyline Cadaver Launch
10. Aerodynamic Organ Decompression
11. Gravity's Final Sermon

»
(Lien direct)
SYMBOLICAL (Death Metal, Pologne) a enregistré un clip pour illustrer le morceau "A New Breath of the Universe", extrait de l'album Hope for Aerist paru le 8 août dernier chez Sarcophagus Records.


»
(Lien direct)
CIVILIAN THROWER (Grindcore, France) a mis en ligne son split réalisé aux côtés de KAUKOLE (Lituanie), disponible depuis le 19 décembre.

Tracklist :
01. Civilian Thrower - Derailment
02. Civilian Thrower - Mulhouse Tourcoing
03. Civilian Thrower - Harsh Species Depopulation
04. Civilian Thrower - Meatgrinder Lullabies
05. Civilian Thrower - Hairfrayeur
06. Kaukole - Greitoji
07. Kaukole - Mirties Menedzeris
08. Kaukole - Poetas
09. Kaukole - Bulvé
10. Kaukole - Higienos Sleifas
11. Kaukole - Brendra Kalba


»
(Lien direct)
ACHERON (Black Death Metal, Etats-Unis) célèbre la réédition de son mythique Rites of the Black Mass (1992) par le label Kenyon Records (déjà disponible depuis le 12 septembre) en nous proposant un clip du titre "Let Us Depart".


»
(Lien direct)
THY SANATORIUM (Symphonic Black Metal, USA) sortira son nouveau single "No Flag Left To Burn" le 30 janvier, avant l'arrivée d'un premier long-format prévu au printemps.

»
(Lien direct)
Le one-man band ARCHVILE KING (Black/Thrash, France) sorira son nouvel album Aux Heures Désespérées le 23 janvier sur Les Acteurs de l'Ombre Productions. Tracklist :

1. Riposte
2. Le Chant Des Braves
3. L’Excusé
4. Le Carneval Du Roi Des Vers
5. Sépulture
6. Aux Heures Désespérées
7. À Ces Batailles Abandonnées
8. ... Et Aux Hommes Misérables
Thrasho Sosthène + Keyser
21 Décembre 2025

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Dimholt
 Dimholt
MetaForm
2025 - Indépendant		   
Fields of Mildew
 Fields of Mildew
IV
2025 - Nordvis Produktion		   

GROUPES DU JOUR
Archvile King
 Archvile King
Black/Thrash - 2019 - France		   
Civilian Thrower
 Civilian Thrower
Grindcore - 2020 - France		   
Defenestration
 Defenestration
Death Metal - 2014 † 2022 - France		   
Nazghor
 Nazghor
Black Metal de Cowboy - 2012 - Suède		   
Fields of Mildew
IV
Lire la chronique
Dimholt
MetaForm
Lire la chronique
Aluk Todolo
Lux
Lire la chronique
Orly
On.Rouvrira.Les.Yeux
Lire la chronique
Headbussa
Necessary Violence (EP)
Lire la chronique
Yfel1710
Black Metal Gnosis
Lire la chronique
Æsir Clan
Æsirblod, arv av triumf (EP)
Lire la chronique
Nornes
Thou Hast Done Nothing
Lire la chronique
Tenebro
Una Lama D'Argento
Lire la chronique
Doska
Hernn
Lire la chronique
Phobocosm
Gateway
Lire la chronique
Sepulchral
Beneath The Shroud
Lire la chronique
Blut Aus Nord
Ethereal Horizons
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Décembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Perdition Temple
Malign Apotheosis
Lire la chronique
Orob
Golden Tears of Love and So...
Lire la chronique
Highgate
Highgate
Lire la chronique
Ekbom Tour 2025
Benighted + Creeping Fear +...
Lire le live report
Darvaza
We Are Him
Lire la chronique
Cryoxyd
This World We Live In...
Lire la chronique
Afsky
Fællesskab
Lire la chronique
The European Regeneration MMXXV
...and Oceans + Angstskrig ...
Lire le live report
Détresse
Pessimismes
Lire la chronique
Sunken
Lykke
Lire la chronique
Danzig
Danzig III: How The Gods Kill
Lire la chronique
Gosudar
Eschatological Agony Of The...
Lire la chronique
Embraced By Darkness
Ex Inferis
Lire la chronique
Bloodfield
Homunculus sapiens
Lire la chronique
Lamp Of Murmuur
Saturnian Bloodstorm
Lire la chronique
Brutal Decay
Slaughter in Hell
Lire la chronique