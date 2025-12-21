»

ARCHVILE KING (Black/Thrash, France) sorira son nouvel album Aux Heures Désespérées le 23 janvier sur Les Acteurs de l'Ombre Productions. Tracklist :



1. Riposte

2. Le Chant Des Braves

3. L’Excusé

4. Le Carneval Du Roi Des Vers

5. Sépulture

6. Aux Heures Désespérées

7. À Ces Batailles Abandonnées

8. ... Et Aux Hommes Misérables



<a href="https://ladlo.bandcamp.com/album/sampler-mmxxv">SAMPLER MMXXV de Les Acteurs de L'Ombre Productions</a>