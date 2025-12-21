chargement...
REMEMBER
Scent Of Death
Of Martyrs's Agony And Hate
(21/12/2012)
Orly - On.Rouvrira.Les.Yeux (C)
Danzig - Danzig III: How Th... (C)
Aluk Todolo - Lux (C)
Tenebro - Una Lama D'Argento (C)
Toughness - Black Respite O... (C)
Sepulchral - Beneath The Sh... (C)
Blut Aus Nord - Ethereal Ho... (C)
Forteresse - À Couteaux Tir... (C)
Highgate - Highgate (C)
Ekbom Tour 2025 - Benighted... (R)
Orob - Golden Tears of Love... (C)
Perdition Temple - Malign A... (C)
Sunken - Lykke (C)
The European Regeneration M... (R)
Afsky - Fællesskab (C)
Les news du 21 Décembre 2025
News
Les news du 21 Décembre 2025
Symbolical - Civilian Thrower - Acheron - Thy Sanatorium - Archvile King
»
(Lien direct)
SYMBOLICAL
(Death Metal, Pologne) a enregistré un clip pour illustrer le morceau "A New Breath of the Universe", extrait de l'album
Hope for Aerist
paru le 8 août dernier chez Sarcophagus Records.
»
(Lien direct)
CIVILIAN THROWER
(Grindcore, France) a mis en ligne son split réalisé aux côtés de KAUKOLE (Lituanie), disponible depuis le 19 décembre.
Tracklist :
01. Civilian Thrower - Derailment
02. Civilian Thrower - Mulhouse Tourcoing
03. Civilian Thrower - Harsh Species Depopulation
04. Civilian Thrower - Meatgrinder Lullabies
05. Civilian Thrower - Hairfrayeur
06. Kaukole - Greitoji
07. Kaukole - Mirties Menedzeris
08. Kaukole - Poetas
09. Kaukole - Bulvé
10. Kaukole - Higienos Sleifas
11. Kaukole - Brendra Kalba
»
(Lien direct)
ACHERON
(Black Death Metal, Etats-Unis) célèbre la réédition de son mythique
Rites of the Black Mass
(1992) par le label Kenyon Records (déjà disponible depuis le 12 septembre) en nous proposant un clip du titre "Let Us Depart".
»
(Lien direct)
THY SANATORIUM
(Symphonic Black Metal, USA) sortira son nouveau single "No Flag Left To Burn" le 30 janvier, avant l'arrivée d'un premier long-format prévu au printemps.
»
(Lien direct)
Le one-man band
ARCHVILE KING
(Black/Thrash, France) sorira son nouvel album
Aux Heures Désespérées
le 23 janvier sur Les Acteurs de l'Ombre Productions. Tracklist :
1. Riposte
2. Le Chant Des Braves
3. L’Excusé
4. Le Carneval Du Roi Des Vers
5. Sépulture
6. Aux Heures Désespérées
7. À Ces Batailles Abandonnées
8. ... Et Aux Hommes Misérables
<a href="https://ladlo.bandcamp.com/album/sampler-mmxxv">SAMPLER MMXXV de Les Acteurs de L'Ombre Productions</a>
Sosthène
+
Keyser
21 Décembre 2025
