|THY SANATORIUM (Symphonic Black Metal, USA) sortira son nouveau single "No Flag Left To Burn" le 30 janvier, avant l'arrivée d'un premier long-format prévu au printemps.
|Le one-man band ARCHVILE KING (Black/Thrash, France) sorira son nouvel album Aux Heures Désespérées le 23 janvier sur Les Acteurs de l'Ombre Productions. Tracklist :
1. Riposte
2. Le Chant Des Braves
3. L’Excusé
4. Le Carneval Du Roi Des Vers
5. Sépulture
6. Aux Heures Désespérées
7. À Ces Batailles Abandonnées
8. ... Et Aux Hommes Misérables
