Les news du 22 Décembre 2025

News
Les news du 22 Décembre 2025 Ragnarok - Tsjuder - Gluttony - Archvile King - Asarhaddon - THOU SHALT SUFFER
»
(Lien direct)
On a appris le décès hier à l'âge de 48 ans de John Thomas Bratland (alias Jontho) batteur puis chanteur de RAGNAROK depuis 1994 et qui avait également joué sur l'album Demonic Possession de TSJUDER. RIP !

»
(Lien direct)
GLUTTONY (Death Metal, Suède) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Eulogy To Blasphemy qui sortira le 13 mars via F.D.A. Records. L'ensemble se découvre ici :

1. Intro
2. All These Trees Are Gallows
3. Hung From Entrails
4. Excoriation Thrall
5. Eulogy To Blasphemy
6. Awoken In Autopsy
7. A Face Devoured By Rats
8. Corpses Eating Corpses
9. Threshold To Nonexistance
10. A Haunting Wordless Choir
11. Immured By Rotting Corpses
12. Burn

»
(Lien direct)
ARCHVILE KING (Black/Thrash, France) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Aux Heures Désespérées qui sortira le 23 janvier via Les Acteurs de l'Ombre. L'ensemble se découvre ici :

1. Riposte
2. Le Chant Des Braves
3. L’Excusé
4. Le Carneval Du Roi Des Vers
5. Sépulture
6. Aux Heures Désespérées
7. À Ces Batailles Abandonnées
8… Et Aux Hommes Misérables

»
(Lien direct)
ASARHADDON (Black Metal, Allemagne) nous fait présent d'un nouveau titre, "Witherloup", pour lequel un clip a été tourné. Le groupe précise la présence de Floor Vandenbrande (Neroth), Florian Ehrenberg (Sylvaine & Melatonyn), and Frederic Ruckert (Disillusion).


»
(Lien direct)
THOU SHALT SUFFER (Death Metal, Norvège), le groupe mythique de Ihsahn, verra sa démo Into the Woods of Belial de 1991 être rééditée par Darkness Shall Rise Productions. Les précommandes débutent ce lundi 22 décembre.

Le label indique que : "This is the ULTIMATE edition of these ancient Death Metal relics! The songs were completely new remastered from the original tapes by Patrick W. Engel at the Temple of Disharmony. "Into The Woods Of Belial" is available as 3LP in 3 different colors, 2CD jewel-case CD with thick booklet, 2MC and different merchandise."
Thrasho Jean-Clint + Sosthène
22 Décembre 2025

