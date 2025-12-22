»

(Lien direct) THOU SHALT SUFFER (Death Metal, Norvège), le groupe mythique de Ihsahn, verra sa démo Into the Woods of Belial de 1991 être rééditée par Darkness Shall Rise Productions. Les précommandes débutent ce lundi 22 décembre.



Le label indique que : "This is the ULTIMATE edition of these ancient Death Metal relics! The songs were completely new remastered from the original tapes by Patrick W. Engel at the Temple of Disharmony. "Into The Woods Of Belial" is available as 3LP in 3 different colors, 2CD jewel-case CD with thick booklet, 2MC and different merchandise."



