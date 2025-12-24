Les news du 24 Décembre 2025
Les news du 24 Décembre 2025 Deathraiser
|DEATHRAISER (Thrash Metal, Brésil) a remis en ligne la vidéo de "Primitive Medicine" en nouvelle version très légèrement modifiée. La première version avait été malheureusement censurée par YouTube. Le morceau est extrait du nouvel album Forged in Hatred à venir le 22 anvier 2026 sur Xtreem Music. Tracklist :
1. Severe Atrocity
2. Primitive Medicine
3. Everything Dies
4. Corporation Parasite
5. Empire of Ignorance
6. Symphony of Violence (Instrumental)
7. Toxic Legacy
8. One Step to the Grave
9. Dead Generation
