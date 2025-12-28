chargement...

Les news du 28 Décembre 2025

News
Les news du 28 Décembre 2025 Leatherhead - Vergram
»
(Lien direct)
LEATHERHEAD (Heavy Speed Metal, Grèce) révèle un extrait de son album Violent Horror Stories qui paraîtra le 13 février prochain chez No Remorse Records. Il s'agit du titre "V.H.S.".

»
(Lien direct)
VERGRAM (Black Metal Atmosphérique, Allemagne) dévoile son tout premier EP intitulé Bitterkeit, disponible depuis le 27 décembre en indépendant.

Tracklist :
01. Geist Des Ewigen Leides (07:14)
02. Im Bann Verheerender Flüche (08:25)
03. Das Grauen Vor Der Selbstentfremdung (07:30)
Thrasho Sosthène
28 Décembre 2025

