|LEATHERHEAD (Heavy Speed Metal, Grèce) révèle un extrait de son album Violent Horror Stories qui paraîtra le 13 février prochain chez No Remorse Records. Il s'agit du titre "V.H.S.".
|VERGRAM (Black Metal Atmosphérique, Allemagne) dévoile son tout premier EP intitulé Bitterkeit, disponible depuis le 27 décembre en indépendant.
Tracklist :
01. Geist Des Ewigen Leides (07:14)
02. Im Bann Verheerender Flüche (08:25)
03. Das Grauen Vor Der Selbstentfremdung (07:30)
