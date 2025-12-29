chargement...

Les news du 29 Décembre 2025

News
Les news du 29 Décembre 2025 Castigation - Cruel Force
»
(Lien direct)
CASTIGATION (Brutal Death Metal, Indonésie) a sorti il y a quelques jours son premier album intitulé Messiah via Maxima Music Pro. Tracklist :

1. Messiah
2. Opera Pandir
3. In Our Darkest Time
4. Enslaved
5. Blitzkrieg
6. The Fugitive
7. Walk On My Own Path
8. Hypocrite
9. Suap

»
(Lien direct)
CRUEL FORCE (Black / Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Haneda le 27 mars prochain sur Shadow Kingdom Records. Voici le tracklisting :

01. The Cross
02. Whips-A-Swinging
03. Savage Gods
04. Sword Of Iron
05. Crystal Skull
06. Warlords
07. Black Talon
08. Titan’s Awakening
09. Haneda
Thrasho Lestat + AxGxB
29 Décembre 2025

2 COMMENTAIRE(S)

Jean-Clint citer
Jean-Clint
29/12/2025 09:26
Keyser a écrit : Un nouveau Cruel Force, excellente news ! La pochette est chouette en plus, ça change un peu.

S'il est du même niveau que le précédent album ça me va très bien ! Sourire
Keyser citer
Keyser
29/12/2025 08:40
Un nouveau Cruel Force, excellente news ! La pochette est chouette en plus, ça change un peu.

