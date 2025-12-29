Les news du 29 Décembre 2025 News Les news du 29 Décembre 2025 Castigation - Cruel Force » (Lien direct) CASTIGATION (Brutal Death Metal, Indonésie) a sorti il y a quelques jours son premier album intitulé Messiah via Maxima Music Pro. Tracklist :



1. Messiah

2. Opera Pandir

3. In Our Darkest Time

4. Enslaved

5. Blitzkrieg

6. The Fugitive

7. Walk On My Own Path

8. Hypocrite

9. Suap



<a href="https://maximamusicpro.bandcamp.com/album/castigation-messiah">CASTIGATION - Messiah by Maxima Music Pro</a>

» (Lien direct) CRUEL FORCE (Black / Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Haneda le 27 mars prochain sur Shadow Kingdom Records. Voici le tracklisting :



01. The Cross

02. Whips-A-Swinging

03. Savage Gods

04. Sword Of Iron

05. Crystal Skull

06. Warlords

07. Black Talon

08. Titan’s Awakening

09. Haneda





