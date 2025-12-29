chargement...
Les news du 29 Décembre 2025
News
Les news du 29 Décembre 2025
Castigation - Cruel Force
»
(Lien direct)
CASTIGATION
(Brutal Death Metal, Indonésie) a sorti il y a quelques jours son premier album intitulé
Messiah
via Maxima Music Pro. Tracklist :
1. Messiah
2. Opera Pandir
3. In Our Darkest Time
4. Enslaved
5. Blitzkrieg
6. The Fugitive
7. Walk On My Own Path
8. Hypocrite
9. Suap
<a href="https://maximamusicpro.bandcamp.com/album/castigation-messiah">CASTIGATION - Messiah by Maxima Music Pro</a>
»
(Lien direct)
CRUEL FORCE
(Black / Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé
Haneda
le 27 mars prochain sur Shadow Kingdom Records. Voici le tracklisting :
01. The Cross
02. Whips-A-Swinging
03. Savage Gods
04. Sword Of Iron
05. Crystal Skull
06. Warlords
07. Black Talon
08. Titan’s Awakening
09. Haneda
Lestat
+
AxGxB
29 Décembre 2025
