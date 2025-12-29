Les news du 29 Décembre 2025
Les news du 29 Décembre 2025 Cruel Force
|CRUEL FORCE (Black / Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Haneda le 27 mars prochain sur Shadow Kingdom Records. Voici le tracklisting :
01. The Cross
02. Whips-A-Swinging
03. Savage Gods
04. Sword Of Iron
05. Crystal Skull
06. Warlords
07. Black Talon
08. Titan’s Awakening
09. Haneda
