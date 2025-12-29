Les news du 29 Décembre 2025 News Les news du 29 Décembre 2025 Cruel Force » (Lien direct) CRUEL FORCE (Black / Thrash, Allemagne) sortira son nouvel album intitulé Haneda le 27 mars prochain sur Shadow Kingdom Records. Voici le tracklisting :



01. The Cross

02. Whips-A-Swinging

03. Savage Gods

04. Sword Of Iron

05. Crystal Skull

06. Warlords

07. Black Talon

08. Titan’s Awakening

09. Haneda





Leatherhead - Vergram

