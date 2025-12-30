chargement...

Les news du 30 Décembre 2025

News
Les news du 30 Décembre 2025 TSALMAVETH PA - Karloff - Türböwitch - Bound to Prevail - Black Bomb A
»
(Lien direct)
TSALMAVETH PA (Ambient Downtempo Deathcore, USA) a partagé sur YouTube son nouveau single "Mental Atrophy : The Conclusion (feat. Unrecognizable)".

»
(Lien direct)
KARLOFF (Black/Punk, Allemagne) a mis en ligne le titre "Regicide" extrait de son nouvel opus Revered by Death prévu le 23 janvier via Dying Victims Productions. Tracklist :

1. A Pessimistic Soaring
2. Die Wiederkehr der Dunkelei
3. When The Flames Devour You All
4. On Weathered Altar
5. Prince Of Parasites
6. Regicide
7. Crown Kvlt Fate
8. Elisabetha's Revenge

»
(Lien direct)
TÜRBÖWITCH (Speed/Thrash/Punk, Hongrie) a signé avec Time To Kill Records pour la sortie au premier semestre 2026 d'un nouvel album.

»
(Lien direct)
BOUND TO PREVAIL (Death Metal, Malte) a dévoilé le morceau-titre de son premier long-format Enthroned in Torment à venir le 7 janvier sur Lethal Scissor Records. Tracklist :

01. The Nevergod
02. Into the Depths
03. Defier of Empires
04. Consecrated Perdition
05. Atone in Blasphemy
06. Dawn of Emptiness
07. Tomb of the Graveless
08. Enthroned in Torment

»
(Lien direct)
BLACK BOMB A (Metalcore/Groove Metal, France) sera en concert au Fury Défendu de Rouen le samedi 7 février 2026 en compagnie de Primal Age et Stabwound. Plus d'infos sur l'event Facebook.
Thrasho Lestat + Keyser
30 Décembre 2025

