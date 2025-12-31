»

(Lien direct) ABYSMAL GRIEF (Doom occulte, Italie) a mis sur Bandcamp le jour de Noël son nouvel album Taetra Philosophia sorti un petit peu plus tôt dans le mois chez Avantgarde Music. Tracklist :



1. Deus Cornatus

2. Taetra Philosophia

3. Ambulacrum Luctus

4. Lumen ad Urnam

5. Corpus Mortuum

6. Speculum Fractum

7. Lamentum



<a href="https://avantgardemusic.bandcamp.com/album/taetra-philosophia">Taetra Philosophia by Abysmal Grief</a>