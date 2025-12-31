Les news du 31 Décembre 2025
Les news du 31 Décembre 2025
|ABYSMAL GRIEF (Doom occulte, Italie) a mis sur Bandcamp le jour de Noël son nouvel album Taetra Philosophia sorti un petit peu plus tôt dans le mois chez Avantgarde Music. Tracklist :
1. Deus Cornatus
2. Taetra Philosophia
3. Ambulacrum Luctus
4. Lumen ad Urnam
5. Corpus Mortuum
6. Speculum Fractum
7. Lamentum
|Le one-man band KOSUKE HASHIDA (Thrash/Death/Grind, Japon) sortira son nouvel opus Moment Of Silence le 30 janvier via Horror Pain Gore Death Productions. Tracklist :
1. The Cultist
2. Mind Dead
3. Secularization
4. Left In Pieces
5. Damnation
6. 201
7. Scorched Earth
8. Reason To Kill
9. Religious Reality
10. Bleed Out
11. Slaughtered Again
12. Retaliation
13. Blood Boost
14. Tokyo Calling
|BARBARIAN (Speed/Thrash/Black, Italie) a mis en ligne le morceau "Retrogarde Metal" extrait de son nouvel album Reek of God à venir le 23 janvier sur Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Warning
2. Maxima Culpa
3. Sledgehammer
4. Eighth Sacrament
5. Shit He Forgives
6. Cardinal Sinner
7. Cancer Cross
8. Crossburn
9. Mercy Swallower
10. Freak Magnet [L7 cover]
11. Retrogarde Metal
12. Crurifragium
