Les news du 3 Janvier 2026 News Les news du 3 Janvier 2026 Mournful Congregation - Orchid Throne - Harrowed » (Lien direct) MOURNFUL CONGREGATION (Funeral Doom, Australie) sera en tête d'affiche de la 6ème édition du festival Doom extrême "Haunting The Castle" qui se tiendra dans un château près de Liège, en Belgique, les 27 et 28 février.



Le line up complet est le suivant :

AETURNA (NLD, doom/death)

ASCIAN (DEU, funeral doom/death)

DEATH HAS SPOKEN (POL, doom/death)

ENNUI (GEO, funeral doom)

FADING BLISS (BEL, gothic/doom)

GEVAUDAN (GBR, epic doom)

HELEVORN (ESP, gothic doom/death)

LONE WANDERER (DEU, funeral doom)

LYING FIGURES (FRA, doom/death)

MOURNFUL CONGREGATION (AUS, funeral doom)

OCTOBER RUST (BEL, Type O Negative tribute)

OLD NIGHT (HRO, epic doom)



Plus d'infos :

Evénement Facebook

Billeterie

» (Lien direct) ORCHID THRONE (Melodic Doom Metal, USA) a posté une vidéo pour le titre "Ephemerality" issu de son premier longue-durée Buried in Black prévu le 9 janvier en indépendant. Tracklist :



1. Dreamworld

2. Ephemerality

3. What Defines us

4. Moonlight Revelry

5. Guilt

6. Breath of Autumn

7. With Promise





» (Lien direct) HARROWED (Death Metal, Suède) a mis en ligne le morceau "Blood Covenant" extrait de son premier long-format The Eternal Hunger à venir le 27 février sur Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Bayonet

2. The Cold Of A Thousand Snows

3. Ultra-Terrene Phantasmagoria

4. The Haunter

5. Blood Covenant

6. The Reins

7. Formaldehyde Dreaming

8. The Eternal Hunger





