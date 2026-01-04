»

(Lien direct) PROLONG ANOXIA (Brutal Death Metal), Suffering That Ties Bind, sorti sur le label russe Trading The Cadavers, est disponible au format digital sur bandcamp.



Tracklist :



1. Enlightenment Through Lobotomy 02:26

2. Compulsive Masochism 03:12

3. Flesh by Flesh 03:06

4. Self Decrepancy 02:25

5. Laceration 03:21

6. Monument of Disgrace 03:40

7. Post-Traumatic Disembodied 02:33

8. Suffering That Ties Bind 03:08

9. Subliminal Momentum 02:44

10. Ruptured in Limbless Pit 04:49



