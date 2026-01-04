chargement...

Les news du 4 Janvier 2026

News
Les news du 4 Janvier 2026 Metal Noz 3 - Prolong Anoxia - Fossilization - Concrete - Ecchymosis
»
(Lien direct)
Le METAL NOZ 3 aura lieu le samedi 11 avril 2026 à Assérac (44). L'affiche complète a été dévoilée. C'est touijours au profit de skol diwan gwenrann (école en immersion breton de Guérande).

Lien event facebook.


»
(Lien direct)
Le nouvel album de PROLONG ANOXIA (Brutal Death Metal), Suffering That Ties Bind, sorti sur le label russe Trading The Cadavers, est disponible au format digital sur bandcamp.

Tracklist :

1. Enlightenment Through Lobotomy 02:26
2. Compulsive Masochism 03:12
3. Flesh by Flesh 03:06
4. Self Decrepancy 02:25
5. Laceration 03:21
6. Monument of Disgrace 03:40
7. Post-Traumatic Disembodied 02:33
8. Suffering That Ties Bind 03:08
9. Subliminal Momentum 02:44
10. Ruptured in Limbless Pit 04:49


»
(Lien direct)
FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) a dévoilé un nouvel extrait de son album Advent Of Wounds qui sortira le 13 février via Everlasting Spew Records. "Disentombed And Reassembled By The Ages" est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
CONCRETE (Death Metal, Bulgarie) sortira son nouvel album Absent Mortality le 23 janvier sur Rebirth the Metal Productions. Tracklist :

1. Eminent in Suffering
2. Midnight Demigod 03:02
3. Fruition of Decadence
4. 04. Charnel Expulsion
5. Inversion Of Grace
6. Еternity Renounced
7. Blood Upon the Necronomicon
8. Apex Butchery
9. Volatile Skin

»
(Lien direct)
ECCHYMOSIS (Brutal Death, Thaïlande) sortira son nouvel opus Thanatocorporeal Sculptures of Cryogenic Excruciation prochainement via New Standard Elite.
Thrasho Niktareum + Jean-Clint + Keyser
4 Janvier 2026

