OLHAVA (Post Black Metal, Russie) offre un extrait de son nouvel album Memorial, à paraitre le 27 février sur le label Avantgarde Music. Il s'agit du titre "When the Ashes Grow Cold".
Tracklist :
01. Ageless River X (04:56)
02. After I’m Gone (14:16)
03. When the Ashes Grow Cold (20:21)
04. Ageless River XI (05:33)
05. Memorial (13:24)
06. Ageless River XII (06:33)
07. The River Wakes (07:29)
08. Ageless River XIII (05:46)
