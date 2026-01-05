»

(Lien direct) GRAUFAR (Black Death Metal, Autriche) dévoile le titre "Via Necropolis" issu de l'album du même nom qui sortira le 20 mars en indépendant.



Tracklist :

01. Blizzard & Blaze

02. Heralds of Doom

03. Charon

04. Via Necropolis

05. Buried in Flames

06. On Your Knees

07. Foltertrog



