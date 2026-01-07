chargement...
(07/01/2012)
Les news du 7 Janvier 2026
News
Les news du 7 Janvier 2026
Bone Gnawer - Clouds Taste Satanic - Zerre - Bound to Prevail - Küntsquad - Abominy
»
(Lien direct)
BONE GNAWER
(Death Metal, Suède/USA) a sorti fin 2025 son nouvel album
Idioms Of Gore
sur Iron, Blood and Death Corporation. Tracklist :
01 The Gory Details
02 A Bone to Pick
03 Cannibal Weekend Feast
04 The Meat of the Matter
05 An Axe to Grind
06 Skinning the Pig
07 Cut to the Bone
08 Kick the Butcher
09 Thru Dying Eyes
<a href="https://ironbloodanddeath.bandcamp.com/album/idioms-of-gore">Idioms Of Gore de Bone Gnawer</a>
»
(Lien direct)
CLOUDS TASTE SATANIC
(Instrumental Post-Doom, USA) sortira son nouveau disque
Berlin 2023
, deuxième volume de sa série "live in studio", le 6 mars en indépendant. Tracklist :
01. Second Sight 21:05
02. Sun Death Ritual (Parts I-III)
03. Spirits of the Green Desert (Part IV)
04. Beast From the Sea
<a href="https://cloudstastesatanic.bandcamp.com/album/berlin-2023">Berlin 2023 de Clouds Taste Satanic</a>
»
(Lien direct)
ZERRE
(Thrash/Crossover, Allemagne) sortira son nouvel opus
Rotting on a Golden Throne
le 27 mars chez Dying Victims Productions. Tracklist :
1. Intro
2. Pigs Will Be Pigs
3. Deception Of The Weak
4. Mental Vacation
5. Concrete Hell
6. Rotting On A Golden Throne
7. Killing Taste
8. No Alibi
»
(Lien direct)
BOUND TO PREVAIL
(Death Metal, Malte) sort aujourd'hui son premier long-format
Enthroned in Torment
via Lethal Scissor Records. Tracklist :
01. The Nevergod
02. Into the Depths
03. Defier of Empires
04. Consecrated Perdition
05. Atone in Blasphemy
06. Dawn of Emptiness
07. Tomb of the Graveless
08. Enthroned in Torment
»
(Lien direct)
KÜNTSQUAD
(Death/Crust, Australie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Your Mum Sucks Crack in Hell" extrait de son dernier album
Satans Cock
paru en juin 2025 sur Wormholedeath.
»
(Lien direct)
ABOMINY
(Death Metal, Chili) a dévoilé un nouveau single intitulé "Slice By Slice".
Keyser
7 Janvier 2026
Les news du 6 Janvier 2026
Overtoun - Venthiax
