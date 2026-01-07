Les news du 7 Janvier 2026 News Les news du 7 Janvier 2026 Bone Gnawer - Clouds Taste Satanic - Zerre - Bound to Prevail - Küntsquad - Abominy » (Lien direct) BONE GNAWER (Death Metal, Suède/USA) a sorti fin 2025 son nouvel album Idioms Of Gore sur Iron, Blood and Death Corporation. Tracklist :



01 The Gory Details

02 A Bone to Pick

03 Cannibal Weekend Feast

04 The Meat of the Matter

05 An Axe to Grind

06 Skinning the Pig

07 Cut to the Bone

08 Kick the Butcher

09 Thru Dying Eyes



<a href="https://ironbloodanddeath.bandcamp.com/album/idioms-of-gore">Idioms Of Gore de Bone Gnawer</a>

» (Lien direct) CLOUDS TASTE SATANIC (Instrumental Post-Doom, USA) sortira son nouveau disque Berlin 2023, deuxième volume de sa série "live in studio", le 6 mars en indépendant. Tracklist :



01. Second Sight 21:05

02. Sun Death Ritual (Parts I-III)

03. Spirits of the Green Desert (Part IV)

04. Beast From the Sea



<a href="https://cloudstastesatanic.bandcamp.com/album/berlin-2023">Berlin 2023 de Clouds Taste Satanic</a>

» (Lien direct) ZERRE (Thrash/Crossover, Allemagne) sortira son nouvel opus Rotting on a Golden Throne le 27 mars chez Dying Victims Productions. Tracklist :



1. Intro

2. Pigs Will Be Pigs

3. Deception Of The Weak

4. Mental Vacation

5. Concrete Hell

6. Rotting On A Golden Throne

7. Killing Taste

8. No Alibi





» (Lien direct) BOUND TO PREVAIL (Death Metal, Malte) sort aujourd'hui son premier long-format Enthroned in Torment via Lethal Scissor Records. Tracklist :



01. The Nevergod

02. Into the Depths

03. Defier of Empires

04. Consecrated Perdition

05. Atone in Blasphemy

06. Dawn of Emptiness

07. Tomb of the Graveless

08. Enthroned in Torment





» (Lien direct) KÜNTSQUAD (Death/Crust, Australie) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Your Mum Sucks Crack in Hell" extrait de son dernier album Satans Cock paru en juin 2025 sur Wormholedeath.





» (Lien direct) ABOMINY (Death Metal, Chili) a dévoilé un nouveau single intitulé "Slice By Slice".





Overtoun - Venthiax

