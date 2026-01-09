EXHUMED (Death Metal, USA) sortira son nouvel album intitulé Red Asphalt le 20 février prochain sur Relapse Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Unsafe At Any Speed" à découvrir ci-dessous :
01. Unsafe At Any Speed
02. Red Asphalt
03. Shock Trauma
04. Shovelhead
05. The Iron Graveyard
06. Crawling From The Wreckage
07. Signal Thirty
08. Death On Four Wheels
09. Symphorophilia
10. The Fumes
INTERNAL DECAY (Death Metal, Suède) est de retour 33 ans après son unique album, le groupe sortira un Ep intitulé Fires Of The Forgotten le 27 février via Hammerheart Records. Le tracklisting est le suivant :
1. Fires Of The Forgotten (Dance Upon Your Grief)
2. A Demon’s Bow
3. Dying Wish
AGGRESSIVE PERFECTOR (Heavy / Speed / Thrash, Royaume-Uni) sortira son deuxième album intitulé Come Creeping Fiends le 27 mars prochain sur Dying Victims Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Dead Undead " à découvrir ci-dessous :
01. Dead Undead
02. Strange Companion
03. Fiend In You
04. Like A Beast
05. Obscene Cult
06. Denied By The Reaper
07. Harlot’s Spell
08. Return Of The Axe
09. Gallows Eve
