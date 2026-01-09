INTERNAL DECAY (Death Metal, Suède) est de retour 33 ans après son unique album, le groupe sortira un Ep intitulé Fires Of The Forgotten le 27 février via Hammerheart Records. Le tracklisting est le suivant :
1. Fires Of The Forgotten (Dance Upon Your Grief)
2. A Demon’s Bow
3. Dying Wish
AGGRESSIVE PERFECTOR (Heavy / Speed / Thrash, Royaume-Uni) sortira son deuxième album intitulé Come Creeping Fiends le 27 mars prochain sur Dying Victims Productions. En voici un premier extrait avec le titre "Dead Undead " à découvrir ci-dessous :
01. Dead Undead
02. Strange Companion
03. Fiend In You
04. Like A Beast
05. Obscene Cult
06. Denied By The Reaper
07. Harlot’s Spell
08. Return Of The Axe
09. Gallows Eve
