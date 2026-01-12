chargement...

Les news du 12 Janvier 2026

News
Les news du 12 Janvier 2026 Engorgement
»
(Lien direct)
ENGORGEMENT (Brutal Slam Death, Royaume-Uni) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé They Rot Beneath Our Floor prévu pour le 20 mars via Comatose Music. L'ensemble se découvre ici :

1. Prelude To Your Dismemberment
2. Keep Festering
3. Rot Beneath Our Floor
4. Sanctum Of Gore
5. Watching Your Body Twitch
6. Complete Bowel Extraction
7. Unmerciful Redemption
8. Resurrection
9. Blunt Force Osteotomy
10. Outro

Thrasho Jean-Clint
12 Janvier 2026

