Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   

Les news du 13 Janvier 2026

News
Les news du 13 Janvier 2026 Defaced - Slagmaur - Putridarium - Gavran - Asaru - Bras d'Honneur
»
(Lien direct)
DEFACED (Death Metal, Suisse) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Icon qui sortira le 12 février via Massacre Records. "Anthem Of Vermin" s'écoute ici :

»
(Lien direct)
SLAGMAUR (Black Avantgardiste, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Hulders Ritual prévu pour le 27 février via Prophecy Records. "Hexen Herjer" est à découvrir ci-dessous :

»
(Lien direct)
PUTRIDARIUM (Death/Doom, Allemagne) offre son nouvel EP Natvm Ad Mortem en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie le 16 janvier sur Night Terrors Records. Tracklist :

1. Schmerzfresser
2. Death Metal Warriors (feat. Mike Perun)

»
(Lien direct)
GAVRAN (Post-Sludge/Doom, Pays-Bas) sortira son nouvel opus The One Who Propels le 30 janvier chez dunk!records. Tracklist :

»
(Lien direct)
ASARU (Black Metal, Allemagne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Fôret av Verdens Blod" extrait de son nouvel album V.O.I.D. à venir le 23 janvier via Schwarzdorn Production. Tracklist ;

1. Fire - Raise the Flame
2. Earth - Condemned to Putrid Soil
3. Air - Invisible Infinite Shields
4. Wasser - Kraft des Bewusstseins
5. Liv - Fôret av Verdens Blod
6. Mankind - The Parasite Spawn
7. Religion - As Man Created God
8. War - The Divine Beauty of Blood
9. Epilogue - The Fiery Grave

»
(Lien direct)
BRAS D'HONNEUR (Black/Death avec R et V de Drudkh, Hate Forest, Precambrian, Blood of Kingu, Rattenfänger, etc., Ukraine) sortira son premier long-format Hate Speech le 13 mars sur Primitive Reaction. Tracklist :

1. Trench Knife
2. Scum of the Earth
3. Regicide
4. Main de Gloire
5. Eaten Alive by the Pigs
6. Crown of Nails
7. Stench of the Rotten Blood
8. Poisoning the Hearts with Malice
9. Disemboweled
10. Goat Rapists
11. Judas Cradle
12. Bras d'Honneur
13. Sheep in Wolf's Clothing
Thrasho Jean-Clint + Keyser
13 Janvier 2026

Ruinous Power
 Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype Weaponry
2025 - I, Voidhanger Records		   

Defaced
 Defaced
Death Metal - 2012 - Suisse		   
Gavran
 Gavran
Sludge - 2018 - Pays-Bas		   
Putridarium
 Putridarium
Death / Doom - 2020 - Allemagne		   
Slagmaur
 Slagmaur
Black Avantgardiste - 2006 - Norvège		   
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique
Gloombound
Dreaming Delusion
Lire la chronique
Death Reich
Stockholm Syndrome (EP)
Lire la chronique
Downthesun
Downthesun
Lire la chronique
Werewolves
The Ugliest Of All
Lire la chronique
Cave In
Jupiter
Lire la chronique
Ælorn
Hindrance (EP)
Lire la chronique
Qrixkuor
The Womb Of The World
Lire la chronique
Growth
Industrial Necrocult
Lire la chronique
Testament
Para Bellum
Lire la chronique
Slaughterday
Terrified (EP)
Lire la chronique
16
Deep Cuts From Dark Clouds
Lire la chronique
Mortis Mutilati
Dead in Paris 2025 (Live)
Lire la chronique
Wivre
Wivre I
Lire la chronique
Big Business
Mind the Drift
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Blood Red Throne
Siltskin
Lire la chronique
Destruction Ritual
Providence
Lire la chronique
Lychgate
Precipice
Lire la chronique