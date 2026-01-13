Les news du 13 Janvier 2026 News Les news du 13 Janvier 2026 Defaced - Slagmaur - Putridarium - Gavran - Asaru - Bras d'Honneur » (Lien direct) DEFACED (Death Metal, Suisse) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Icon qui sortira le 12 février via Massacre Records. "Anthem Of Vermin" s'écoute ici :





» (Lien direct) SLAGMAUR (Black Avantgardiste, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Hulders Ritual prévu pour le 27 février via Prophecy Records. "Hexen Herjer" est à découvrir ci-dessous :





» (Lien direct) PUTRIDARIUM (Death/Doom, Allemagne) offre son nouvel EP Natvm Ad Mortem en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie le 16 janvier sur Night Terrors Records. Tracklist :



1. Schmerzfresser

2. Death Metal Warriors (feat. Mike Perun)





» (Lien direct) GAVRAN (Post-Sludge/Doom, Pays-Bas) sortira son nouvel opus The One Who Propels le 30 janvier chez dunk!records. Tracklist :





» (Lien direct) ASARU (Black Metal, Allemagne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Fôret av Verdens Blod" extrait de son nouvel album V.O.I.D. à venir le 23 janvier via Schwarzdorn Production. Tracklist ;



1. Fire - Raise the Flame

2. Earth - Condemned to Putrid Soil

3. Air - Invisible Infinite Shields

4. Wasser - Kraft des Bewusstseins

5. Liv - Fôret av Verdens Blod

6. Mankind - The Parasite Spawn

7. Religion - As Man Created God

8. War - The Divine Beauty of Blood

9. Epilogue - The Fiery Grave





» (Lien direct) BRAS D'HONNEUR (Black/Death avec R et V de Drudkh, Hate Forest, Precambrian, Blood of Kingu, Rattenfänger, etc., Ukraine) sortira son premier long-format Hate Speech le 13 mars sur Primitive Reaction. Tracklist :



1. Trench Knife

2. Scum of the Earth

3. Regicide

4. Main de Gloire

5. Eaten Alive by the Pigs

6. Crown of Nails

7. Stench of the Rotten Blood

8. Poisoning the Hearts with Malice

9. Disemboweled

10. Goat Rapists

11. Judas Cradle

12. Bras d'Honneur

13. Sheep in Wolf's Clothing

VOIR AUSSI Les news du 12 Janvier 2026

Engorgement

AJOUTER UN COMMENTAIRE