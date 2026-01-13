|
Les news du 13 Janvier 2026
Les news du 13 Janvier 2026
|POISON THE WELL (Post-Hardcore / Rock, USA) sortira son nouvel album intitulé Peace In Place le 20 mars prochain sur Sharptone Records. En voici un premier extrait avec le clip de "Thoroughbreds" à découvrir ci-dessous :
01. Wax Mask
02. Primal Bloom
03. Thoroughbreds
04. Everything Hurts
05. Weeping Tones
06. A Wake Of Vultures
07. Bad Bodies
08. Drifting Without End
09. Melted
10. Plague Them The Most
|DEFACED (Death Metal, Suisse) a dévoilé un premier extrait de son nouvel album intitulé Icon qui sortira le 12 février via Massacre Records. "Anthem Of Vermin" s'écoute ici :
|SLAGMAUR (Black Avantgardiste, Norvège) a dévoilé un deuxième extrait de son nouvel album intitulé Hulders Ritual prévu pour le 27 février via Prophecy Records. "Hexen Herjer" est à découvrir ci-dessous :
|PUTRIDARIUM (Death/Doom, Allemagne) offre son nouvel EP Natvm Ad Mortem en écoute intégrale à l'occasion de sa sortie le 16 janvier sur Night Terrors Records. Tracklist :
1. Schmerzfresser
2. Death Metal Warriors (feat. Mike Perun)
|GAVRAN (Post-Sludge/Doom, Pays-Bas) sortira son nouvel opus The One Who Propels le 30 janvier chez dunk!records. Tracklist :
|ASARU (Black Metal, Allemagne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Fôret av Verdens Blod" extrait de son nouvel album V.O.I.D. à venir le 23 janvier via Schwarzdorn Production. Tracklist ;
1. Fire - Raise the Flame
2. Earth - Condemned to Putrid Soil
3. Air - Invisible Infinite Shields
4. Wasser - Kraft des Bewusstseins
5. Liv - Fôret av Verdens Blod
6. Mankind - The Parasite Spawn
7. Religion - As Man Created God
8. War - The Divine Beauty of Blood
9. Epilogue - The Fiery Grave
|BRAS D'HONNEUR (Black/Death avec R et V de Drudkh, Hate Forest, Precambrian, Blood of Kingu, Rattenfänger, etc., Ukraine) sortira son premier long-format Hate Speech le 13 mars sur Primitive Reaction. Tracklist :
1. Trench Knife
2. Scum of the Earth
3. Regicide
4. Main de Gloire
5. Eaten Alive by the Pigs
6. Crown of Nails
7. Stench of the Rotten Blood
8. Poisoning the Hearts with Malice
9. Disemboweled
10. Goat Rapists
11. Judas Cradle
12. Bras d'Honneur
13. Sheep in Wolf's Clothing
