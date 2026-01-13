»

(Lien direct) ASARU (Black Metal, Allemagne) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Fôret av Verdens Blod" extrait de son nouvel album V.O.I.D. à venir le 23 janvier via Schwarzdorn Production. Tracklist ;



1. Fire - Raise the Flame

2. Earth - Condemned to Putrid Soil

3. Air - Invisible Infinite Shields

4. Wasser - Kraft des Bewusstseins

5. Liv - Fôret av Verdens Blod

6. Mankind - The Parasite Spawn

7. Religion - As Man Created God

8. War - The Divine Beauty of Blood

9. Epilogue - The Fiery Grave



