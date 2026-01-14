»

(Lien direct) MOONCHAPEL (Black/Death, USA) a signé avec Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie le 13 février de son nouvel opus Three Faced Trinity For A Two-Faced World. Tracklist :



1. Ominous And Omniscient

2. Beyond Death Is A Parched Paradise

3. Burden Of Shadows, This Harrowing

4. Dispersed And Stone Still

5. Demonic Froth Behind The Frontal Lobe

6. Union Of Opposites

7. Eskhatos

8. Three Faced Trinity For A Two-Faced Existence



