Les news du 14 Janvier 2026 Moonchapel - Unmother - Rotheads - Throat - Temple Of Void - Sunn O))) - Archspire - Cryptic Shift
|Le one-man band MOONCHAPEL (Black/Death, USA) a signé avec Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie le 13 février de son nouvel opus Three Faced Trinity For A Two-Faced World. Tracklist :
1. Ominous And Omniscient
2. Beyond Death Is A Parched Paradise
3. Burden Of Shadows, This Harrowing
4. Dispersed And Stone Still
5. Demonic Froth Behind The Frontal Lobe
6. Union Of Opposites
7. Eskhatos
8. Three Faced Trinity For A Two-Faced Existence
|UNMOTHER (Post-Black Metal, Angleterre) sortira son nouvel album State Dependent Memory le 20 février sur Fiadh Productions. Tracklist :
1. My Armor
2. Bear Hug
3. Modern Dystopia
4. Attiki Victoria (ΟΔΟΣ 55 cover)
5. State Dependent Memory
6. Magda
|ROTHEADS (Death Metal, Roumanie) va rééditer son premier EP Unfazed by Death au format CD le 26 janvier via Memento Mori à l'occasion des dix ans de la première sortie du groupe roumain. Elle paraîtra également en cassette le 25 avril chez Temniță Recs. Tracklist :
Intro
Stench of Death
Dark War
Unfazed by Death
Burden of Sin
Warding Blood
Howling at the Galaxy’s Edge
Outro
|THROAT (Black Metal, Pologne) sortira son premier long-format Beyond the Devil's Shroud le 13 mars sur Primitive Reaction. Tracklist :
1. Beyond the Devil's Shroud [10:38]
2. Cain's Mark [6:39]
3. Summerland [4:09]
4. Corrupted Flesh [8:47]
5. The Pact [4:25]
|Intitulé The Crawl, le nouvel album de TEMPLE OF VOID (Death / Doom, USA) sortira le 6 mars prochain sur Relapse Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. Poison Icon
02. Godless Cynic
03. The Crawl
04. A Dead Issue
05. Thy Mountain Eternal
06. Soulburn
07. The Twin Stranger
|SUNN O))) (Drone, USA) fera son retour le 3 avril prochain avec un nouvel album intitulé sunn O))). Disponible via Sub Pop Records, celui-ci se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait intitulé "Glory Black" à découvrir ci-dessous :
01. XXANN
02. Does Anyone Hear Like Venom?
03. Butch's Guns
04. Mindrolling
05. Everett Moses
06. Glory Black
|ARCHSPIRE (Death Metal Technique, Canada) sera de retour le 10 avril prochain avec un nouvel album intitulé Too Fast To Die. Après "Carrion Ladder", en voici un nouvel extrait avec le titre "Limb Of Leviticus" à découvrir ci-dessous :
01. Liminal Cypher
02. Red Goliath
03. Carrion Ladder
04. Anomalous Descent
05. The Vessel
06. Limb Of Leviticus
07. Deadbolt The Backward
08. Too Fast To Die
|Le 27 février prochain sortira sur Metal Blade Records le nouvel album de CRYPTIC SHIFT (Death / Thrash Technique, Royaume-Uni). Celui-ci aura pour titre Overspace & Supertime. En voici un premier extrait avec le clip de "Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)" à découvrir ci-dessous :
01. Cryogenically Frozen
02. Stratocumulus Evergaol
03. Hyperspace Topography
04. Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)
05. Overspace & Supertime
