»

(Lien direct) ARCHSPIRE (Death Metal Technique, Canada) sera de retour le 10 avril prochain avec un nouvel album intitulé Too Fast To Die. Après "Carrion Ladder", en voici un nouvel extrait avec le titre "Limb Of Leviticus" à découvrir ci-dessous :



01. Liminal Cypher

02. Red Goliath

03. Carrion Ladder

04. Anomalous Descent

05. The Vessel

06. Limb Of Leviticus

07. Deadbolt The Backward

08. Too Fast To Die





<a href="https://archspire.bandcamp.com/album/too-fast-to-die">Too Fast to Die de Archspire</a>