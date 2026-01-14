chargement...

Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   

Les news du 14 Janvier 2026

News
Les news du 14 Janvier 2026 Temple Of Void - Sunn O))) - Archspire - Cryptic Shift
»
(Lien direct)
Intitulé The Crawl, le nouvel album de TEMPLE OF VOID (Death / Doom, USA) sortira le 6 mars prochain sur Relapse Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :

01. Poison Icon
02. Godless Cynic
03. The Crawl
04. A Dead Issue
05. Thy Mountain Eternal
06. Soulburn
07. The Twin Stranger

»
(Lien direct)
SUNN O))) (Drone, USA) fera son retour le 3 avril prochain avec un nouvel album intitulé sunn O))). Disponible via Sub Pop Records, celui-ci se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait intitulé "Glory Black" à découvrir ci-dessous :

01. XXANN
02. Does Anyone Hear Like Venom?
03. Butch's Guns
04. Mindrolling
05. Everett Moses
06. Glory Black

»
(Lien direct)
ARCHSPIRE (Death Metal Technique, Canada) sera de retour le 10 avril prochain avec un nouvel album intitulé Too Fast To Die. Après "Carrion Ladder", en voici un nouvel extrait avec le titre "Limb Of Leviticus" à découvrir ci-dessous :

01. Liminal Cypher
02. Red Goliath
03. Carrion Ladder
04. Anomalous Descent
05. The Vessel
06. Limb Of Leviticus
07. Deadbolt The Backward
08. Too Fast To Die

»
(Lien direct)
Le 27 février prochain sortira sur Metal Blade Records le nouvel album de CRYPTIC SHIFT (Death / Thrash Technique, Royaume-Uni). Celui-ci aura pour titre Overspace & Supertime. En voici un premier extrait avec le clip de "Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)" à découvrir ci-dessous :

01. Cryogenically Frozen
02. Stratocumulus Evergaol
03. Hyperspace Topography
04. Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)
05. Overspace & Supertime
Thrasho AxGxB
14 Janvier 2026

GROUPES DU JOUR
Archspire
 Archspire
Death technique moderne - 2009 - Canada		   
Cryptic Shift
 Cryptic Shift
Death / Thrash Technique - 2011 - Royaume-Uni		   
Sunn O)))
 Sunn O)))
Drone - 1998 - Etats-Unis		   
Temple Of Void
 Temple Of Void
Death/Doom - 2013 - Etats-Unis		   
