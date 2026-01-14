Intitulé The Crawl, le nouvel album de TEMPLE OF VOID (Death / Doom, USA) sortira le 6 mars prochain sur Relapse Records. En voici un premier extrait avec le clip du morceau-titre à découvrir ci-dessous :
01. Poison Icon
02. Godless Cynic
03. The Crawl
04. A Dead Issue
05. Thy Mountain Eternal
06. Soulburn
07. The Twin Stranger
SUNN O))) (Drone, USA) fera son retour le 3 avril prochain avec un nouvel album intitulé sunn O))). Disponible via Sub Pop Records, celui-ci se dévoile aujourd'hui à travers un premier extrait intitulé "Glory Black" à découvrir ci-dessous :
01. XXANN
02. Does Anyone Hear Like Venom?
03. Butch's Guns
04. Mindrolling
05. Everett Moses
06. Glory Black
ARCHSPIRE (Death Metal Technique, Canada) sera de retour le 10 avril prochain avec un nouvel album intitulé Too Fast To Die. Après "Carrion Ladder", en voici un nouvel extrait avec le titre "Limb Of Leviticus" à découvrir ci-dessous :
01. Liminal Cypher
02. Red Goliath
03. Carrion Ladder
04. Anomalous Descent
05. The Vessel
06. Limb Of Leviticus
07. Deadbolt The Backward
08. Too Fast To Die
Le 27 février prochain sortira sur Metal Blade Records le nouvel album de CRYPTIC SHIFT (Death / Thrash Technique, Royaume-Uni). Celui-ci aura pour titre Overspace & Supertime. En voici un premier extrait avec le clip de "Hexagonal Eyes (Diverity Trepaphymphasyzm)" à découvrir ci-dessous :
