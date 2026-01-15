»

(Lien direct) pré-commandes de l'édition vinyle de Récits Patriotiques des Canadiens de FORTERESSE (Black Metal). Pour rappel, il s'agit d'une démonstration de 2017 sortie à l'époque en CD et réunissant d'anciens titres joués et enregistrés dans le cadre d'une répétition.



01. Introduction

02. Spectre De La Rébellion

03. La Lame Du Passé

04. Le Sang Des Héros

05. La Flamme Et Le Lys

06. Wendigo

07. Là Où Nous Allons



<a href="https://forteresseqc.bandcamp.com/album/r-cits-patriotiques">Récits Patriotiques de Forteresse</a>