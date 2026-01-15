|
Les news du 15 Janvier 2026
Les news du 15 Janvier 2026 Transilvania - Exxûl - Gaerea - Vorago - Nattradio - Soul of Anubis - DEATHRAW - Converge - Bosse-de-Nage - Ravenspell - Forteresse
|Intitulé Magia Posthuma, le nouvel album de TRANSILVANIA (Black / Thrash / Heavy, Autriche) sortira le 13 mars prochain sur Invictus Productions. Plus d'informations à venir très bientôt.
|
|C'est aujourd'hui que sort Sealed To None, premier album d'EXXÛL (Epic Doom / Heavy / Power, Canada) réunissant des membres d'Atramentus, Dissimulator et Chthe'ilist... Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :
01. Bells Of The Exxûl
02. Blighted Deity
03. Walls Of Endless Darkness
04. Labyrinthine Fate
05. The Screaming Tower
|
|GAEREA (Black Metal Moderne, Portugal) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album intitulé Submerged qui sortira le 20 mars via Century Media. "Phoenix" se découvre ici :
|
|VORAGO (Black Metal, Allemagne/Mexique) sortira son premier EP Morulus le 20 février chez Amor Fati Productions. Tracklist :
1. Torquemada
2. Rädern
3. Impetous to Burn
4. Negative Response
5. Darkhammer
6. As Gazes Back
7. Blutkelch
8. Morulus
|
|NATTRADIO (Gothic/Doom Metal/Rock, Suède) a publié une vidéo pour le titre "Rainbirds" issu de son nouvel opus The Longest Night paru en décembre via Darkness Shall Rise Productions.
|
|SOUL OF ANUBIS (Progressive Sludge, Portugal) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Mind Crusher" (feat. Keijo Niinimaa de Rotten Sound), extrait de son nouvel album Ritual à venir le 20 février sur Time To Kill Records. Tracklist :
1. Ritual
2. Mind Crusher (feat Keijo Niinimaa from Rotten Sound)
3. Incarnation
4. Vermin
5. Dead Cult
6. God's Burial
7. Human Torch
8. Unholy Tomb
|
|Les Français de DEATHRAW (Thrash Metal) sortiront leur 1er EP Reduced To Ashes le 13 février prochain. Deux extraits sont d'ores et déjà disponibles.
Track Listing:
1. Wolves Assemble 06'41
2. Reduced to Ashes 04'45
3. The Last Testimony 05'26
4. Riot 06'47
5. Post Human (feat. Ol Drake) 04'44
|
|Voici un nouvel extrait du prochain album de CONVERGE (Hardcore, USA) intitulé Love Is Not Enough. Il s'agit du titre "We Were Never The Same" à découvrir ci-dessous. Sortie prévue le 13 février sur Epitaph Records :
01. Love Is Not Enough (YouTube)
02. Bad Faith
03. Distract and Divide
04. To Feel Something
05. Beyond Repair
06. Amon Amok
07. Force Meets Presence
08. Gilded Cage
09. Make Me Forget You
10. We Were Never The Same
|
|BOSSE-DE-NAGE (Post-Black Metal, USA) sortira le 6 mars prochain via The Flesnser Records son nouvel album intitulé Hidden Fires Burn Hottest. En voici un premier extrait avec le titre "No Such Place" à découvrir ci-dessous :
01. Where To Now?
02. Mementos
03. In The Name Of The Moth
04. With A Shrug
05. No Such Place
06. Triangular Dream
07. Underwater
08. Frenzy
09. Immortality Project
10. Leviathan
|
|Intitulé Obsidian King, le premier album de RAVENSPELL (Heavy Metal, Canada) sortira le 12 mars prochain sur Fighter Music. Après "God Watcher", découvrez ci-dessous un deuxième extrait avec le titre "Obsidian Wing" :
01. God The Watcher (YouTube)
02. Onwards We March
03. Book Of The Dead
04. Warriors 9 To 5
05. Obsidian Wing
06. Hellstorm
07. Raise Hell
08. Relentless
09. Battleaxe Apocalypse
10. Attila
|
|Le label allemand Eisenwald vient de lancer les pré-commandes de l'édition vinyle de Récits Patriotiques des Canadiens de FORTERESSE (Black Metal). Pour rappel, il s'agit d'une démonstration de 2017 sortie à l'époque en CD et réunissant d'anciens titres joués et enregistrés dans le cadre d'une répétition.
01. Introduction
02. Spectre De La Rébellion
03. La Lame Du Passé
04. Le Sang Des Héros
05. La Flamme Et Le Lys
06. Wendigo
07. Là Où Nous Allons
|
|
J'avoue, autant j'adore l'esthétique du groupe ainsi que la gestuelle scénique du chanteur, très élégante et charismatique je trouve, autant là leur black ne me touche absolument pas.
|
On dirait du Metalcore dans certains passages du titre de GAEREA (mélodies mielleuses avec voix claire). J'ai déjà écouté ce groupe (avec un bon souvenir) mais je n'avais pas en tête qu'ils faisaient ça ; c'est nouveau ?
Ca ne me donne pas du tout envie de me pencher sur leur prochain album...
|
15/01/2026 20:00
15/01/2026 11:33
Ca ne me donne pas du tout envie de me pencher sur leur prochain album...