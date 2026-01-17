»

(Lien direct) UNBOUNDED TERROR (Death Metal, Espagne) vient de sortir une compilation intitulée Through the Dark Desperation chez Abstract Emotions. Vous pouvez l'écouter sur Spotify. Les détails :



Demo 1993

01 - Nest of Affliction

02 - Tears of Deception

03 - Unchained Hate



Unreleased Live track Ses voltes Palma 25/09/1992

04 - Silent Scream



Demo 1992

05 - Intro

06 - DreamLord

07 - Dead (By Deceit)



Unreleased Live Sala Gasolinera Valencia 17/03/1993

01 - Fear

02 - Tears of Deception

03 - Sarcastic Soul

04 - Nest of Affliction

05 - DreamLord

06 - Unchained Hate

07 - Escape To the Void (Sepultura Cover)

08 - E.N.D (Enjoyment Near Your Death)