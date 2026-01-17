chargement...

202 visiteurs
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   

Les news du 17 Janvier 2026

News
Les news du 17 Janvier 2026 Empire of Disease - Discerptus - Unbounded Terror - Abschwörzunge - The Leaving - On the Loose - Fate Unburied - Immolation
»
(Lien direct)
EMPIRE OF DISEASE (Melodic Death Metal, Espagne) a publié une vidéo pour le titre "No Risk, No Glory" issu de son nouveau disque While Everything Collapses prévu le 19 mars sur Xtreem Music. Tracklist :

01. The Beast Inside Me
02. Depravity
03. No Risk, No Glory
04. The Art of Manipulation
05. Torture Chamber
06. Hamunaptra
07. While Everything Collapses
08. More than a Hundred

»
(Lien direct)
DISCERPTUS (Death/Thrash/Groove avec trois anciens Avulsed, Espagne) vient de sortir son premier long-format Rebirth en auto-production. Tracklist :

01. Path of Isolation (Intro)
02. Rebirth
03. Morbid Desire
04. Night
05. Silence of My Darkness
06. Sunrise
07. Time
08. I Feel
09. Bad Blood
10. Black Lake

»
(Lien direct)
UNBOUNDED TERROR (Death Metal, Espagne) vient de sortir une compilation intitulée Through the Dark Desperation chez Abstract Emotions. Vous pouvez l'écouter sur Spotify. Les détails :

Demo 1993
01 - Nest of Affliction
02 - Tears of Deception
03 - Unchained Hate

Unreleased Live track Ses voltes Palma 25/09/1992
04 - Silent Scream

Demo 1992
05 - Intro
06 - DreamLord
07 - Dead (By Deceit)

Unreleased Live Sala Gasolinera Valencia 17/03/1993
01 - Fear
02 - Tears of Deception
03 - Sarcastic Soul
04 - Nest of Affliction
05 - DreamLord
06 - Unchained Hate
07 - Escape To the Void (Sepultura Cover)
08 - E.N.D (Enjoyment Near Your Death)

»
(Lien direct)
ABSCHWÖRZUNGE (Black/Death) vient d'éditer son premier EP Whorl (2024) au format cassette via Necrocosm.

»
(Lien direct)
THE LEAVING (Black/Doom, Pays-Bas) sortira son premier EP éponyme le 6 mars sur Personal Records. Tracklist :

1. I
2. II
3. III
4. IV
5. V
6. VI
7. VI

»
(Lien direct)
ON THE LOOSE (Epic Doom Metal, Portugal) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Soulless Destruction" extrait de son nouvel opus Path to Serenity paru en novembre dernier en indépendant.

»
(Lien direct)
FATE UNBURIED (Groove/Death, Italie) a signé sur Time To Kill Records pour la sortie de son nouvel album Neraspeme le 16 octobre.

»
(Lien direct)
IMMOLATION (Death Metal, USA) a dévoilé hier le premier extrait de son nouvel album intitulé Descent dont la sortie est fixée au 10 avril prochain sur Nuclear Blast Records. Après la version audio, voici la version clippée à découvrir ci-dessous :

01. These Vengeful Winds
02. The Ephemeral Curse
03. God's Last Breath
04. Adversary
05. Attrition
06. Bend Towards The Dark
07. Host
08. False Ascent
09. Banished
10. Descent
Thrasho Keyser + AxGxB
17 Janvier 2026

1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
17/01/2026 10:05
Très sympa ce titre d'Immolation ! Classique mais avec de chouettes ponts, on n'est jamais déçu !

