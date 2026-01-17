Les news du 17 Janvier 2026
Les news du 17 Janvier 2026 Immolation
|IMMOLATION (Death Metal, USA) a dévoilé hier le premier extrait de son nouvel album intitulé Descent dont la sortie est fixée au 10 avril prochain sur Nuclear Blast Records. Après la version audio, voici la version clippée à découvrir ci-dessous :
01. These Vengeful Winds
02. The Ephemeral Curse
03. God's Last Breath
04. Adversary
05. Attrition
06. Bend Towards The Dark
07. Host
08. False Ascent
09. Banished
10. Descent
