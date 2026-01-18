»

(Lien direct) FUNEREAL (Death/Doom, USA) vient d'éditer son unique album The Misery Season (paru en 2000 mais enregistré en 1994) pour la première en vinyle sur Extremely Rotten Productions et M.N.B. Records.



<a href="https://causticcassette.bandcamp.com/album/funereal-the-misery-season">Funereal- The Misery Season de Funereal</a>