|SCHATTENFALL (Black Metal atmosphérique, Allemagne) sort aujourd'hui son quatrième album intitulé Zwischen Erde und Schatten. Tracklist :
1. Das Erdreich – meine Mutter
2. Die schwarze Wolke
3. Meine schlaflose Seele
4. Gedanken im Gefängnis
5. Dunkler Agriman
6. Winter
7. Nicht dir gilt meine Liebe
|FUNEREAL (Death/Doom, USA) vient d'éditer son unique album The Misery Season (paru en 2000 mais enregistré en 1994) pour la première en vinyle sur Extremely Rotten Productions et M.N.B. Records.
