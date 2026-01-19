Les news du 19 Janvier 2026 News Les news du 19 Janvier 2026 Exhaurity » (Lien direct) EXHAURITY (Brutal Death Metal, Colombie) avec des membres de Decarabion vient de signer sur New Standard Elite Records. Le groupe prépare la sortie d'un premier EP intitulé Elucidations On Flesh Paradoxes à paraître dans les mois à venir. En voici un premier extrait avec le titre "Theological Insights..." :





