Les news du 19 Janvier 2026
News
Les news du 19 Janvier 2026 Malevolent Creation - Lost Society - Exhaurity
|»
|MALEVOLENT CREATION (Death Metal, Etats-Unis) vient d'annoncer que son prochain album s'intitulera Return Fire, dont la sortie est prévue dans le courant de cette année. Plus d'infos prochainement...
|
|»
|LOST SOCIETY (Thrash Metal, Finlande) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Hell Is A State Of Mind prévu pour le 6 mars via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :
1. Afterlife
2. Blood Diamond
3. Synthetic
4. Is This What You Wanted
5. L’appel Du Vide
6. Kill The Light
7. No Longer Human
8. Dead People Scare Me (But The Living Make Me Sick)
9. Personal Judas
10. Hell Is A State Of Mind
|
|»
|EXHAURITY (Brutal Death Metal, Colombie) avec des membres de Decarabion vient de signer sur New Standard Elite Records. Le groupe prépare la sortie d'un premier EP intitulé Elucidations On Flesh Paradoxes à paraître dans les mois à venir. En voici un premier extrait avec le titre "Theological Insights..." :
|
