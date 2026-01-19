chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
126 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Les news du 17 Janvier 2026
 Les news du 17 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
KEN Mode
 KEN Mode - Null (C)
Par gulo gulo		   
Yellow Eyes
 Yellow Eyes - Confusion Gate (C)
Par Bras Cassé		   
Les news du 15 Janvier 2026
 Les news du 15 Janvier 2026... (N)
Par Sosthène		   
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   

Les news du 19 Janvier 2026

News
Les news du 19 Janvier 2026 Malevolent Creation - Lost Society - Exhaurity
»
(Lien direct)
MALEVOLENT CREATION (Death Metal, Etats-Unis) vient d'annoncer que son prochain album s'intitulera Return Fire, dont la sortie est prévue dans le courant de cette année. Plus d'infos prochainement...

»
(Lien direct)
LOST SOCIETY (Thrash Metal, Finlande) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album intitulé Hell Is A State Of Mind prévu pour le 6 mars via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :

1. Afterlife
2. Blood Diamond
3. Synthetic
4. Is This What You Wanted
5. L’appel Du Vide
6. Kill The Light
7. No Longer Human
8. Dead People Scare Me (But The Living Make Me Sick)
9. Personal Judas
10. Hell Is A State Of Mind

»
(Lien direct)
EXHAURITY (Brutal Death Metal, Colombie) avec des membres de Decarabion vient de signer sur New Standard Elite Records. Le groupe prépare la sortie d'un premier EP intitulé Elucidations On Flesh Paradoxes à paraître dans les mois à venir. En voici un premier extrait avec le titre "Theological Insights..." :
Thrasho Jean-Clint + AxGxB
19 Janvier 2026

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
ARTICLES DU JOUR
Innumerable Forms
 Innumerable Forms
Pain Effulgence
2025 - Profound Lore Records		   
Bilan 2025
 Bilan 2025
Janvier 2026		   

GROUPES DU JOUR
Lost Society
 Lost Society
2010 - Finlande		   
Malevolent Creation
 Malevolent Creation
Death Metal - 1987 - Etats-Unis		   
Innumerable Forms
Pain Effulgence
Lire la chronique
Bilan 2025
Lire le bilan
Suicidal Madness
Nous sommes déjà morts
Lire la chronique
SoulReapers
Melody of Chaos
Lire la chronique
KEN Mode
Void
Lire la chronique
Sardonic Allegiance
Coast II (EP)
Lire la chronique
Nyctophilia
Stargazer
Lire la chronique
KEN Mode
Null
Lire la chronique
Perfidious
Savouring His Flesh
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère
Castle Rat
The Bestiary
Lire la chronique
Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique
Gloombound
Dreaming Delusion
Lire la chronique
Death Reich
Stockholm Syndrome (EP)
Lire la chronique
Downthesun
Downthesun
Lire la chronique
Werewolves
The Ugliest Of All
Lire la chronique